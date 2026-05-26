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Mercato OM : Fabrizio Romano confirme, Sérgio Conceição est disponible !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Porto, 04/13/2024 - Futebol Clube do Porto hosted Famalicão at Estádio do Dragão this afternoon in a game counting for the 29th round of the I League 2023/24. Sergio Conceição (Ivan Del Val/Global Imagens) Photo by Icon Sport - Photo by Icon Sport

Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé ce lundi que Sérgio Conceição allait quitter son poste à Al Ittihad d’un commun accord avec le club saoudien. Une information qui relance forcément les discussions autour de l’ancien technicien du FC Porto, approché par l’Olympique de Marseille avant l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’été 2024.

 

Après plusieurs semaines de spéculations autour de son avenir, Sérgio Conceição se rapproche d’un retour sur le marché européen. Fabrizio Romano a annoncé sur ses réseaux sociaux : « Sérgio Conceição s’apprête à quitter son poste d’entraîneur principal d’Al Ittihad d’un commun accord avec le club. L’entraîneur portugais est en discussions pour aborder les accords contractuels et ensuite il sera disponible pour écouter les clubs européens. »

 

 

Cette confirmation intervient dans un contexte particulier pour l’OM, qui avait sérieusement étudié le profil du technicien portugais il y a un an. Avant de finaliser la venue de Roberto De Zerbi, les dirigeants marseillais avaient multiplié les pistes pour remplacer Jean-Louis Gasset. Le nom de Sérgio Conceição figurait alors parmi les options les plus crédibles, notamment grâce à son expérience européenne et son tempérament réputé compatible avec la pression du Vélodrome.

 

Conceição, une piste forte étudiée par l’OM en 2024

 

Au printemps 2024, plusieurs médias français et portugais avaient confirmé l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’ancien entraîneur du FC Porto. Sous contrat au Portugal à cette période, Sérgio Conceição disposait d’une solide réputation après plusieurs titres nationaux et des parcours remarqués en Ligue des champions.

Finalement, l’OM avait choisi de miser sur Roberto De Zerbi, libre après son départ de Brighton. Un choix stratégique porté par la volonté de Pablo Longoria et Mehdi Benatia d’installer un projet de jeu offensif et ambitieux en Ligue 1.

 

 

Un entraîneur désormais libre d’écouter les clubs européens

Le départ annoncé de Sérgio Conceição d’Al Ittihad pourrait rapidement alimenter le marché des entraîneurs en Europe dans les prochaines semaines. Pour l’instant, aucun contact récent avec l’OM n’a été confirmé. Le club marseillais reste officiellement concentré sur la préparation de la saison prochaine autour de Roberto De Zerbi.

Cette annonce confirme néanmoins que l’entraîneur portugais redevient une option accessible pour les clubs européens à la recherche d’un coach expérimenté, habitué aux contextes à forte pression et aux compétitions continentales.

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