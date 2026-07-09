Mercato OM : Fabrizio Romano confirme un accord Greenwood / Fenerbahçe, une offre attendue ce jeudi !

Le dossier Mason Greenwood continue d’accélérer. Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, Fenerbahçe doit transmettre ce jeudi une offre officielle de 45 millions d’euros à l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le club stambouliote.

Le transfert de Mason Greenwood pourrait connaître un nouveau tournant dans les prochaines heures. Selon les journalistes Fabrizio Romano et Nicolò Schira, Fenerbahçe s’apprête à adresser une offre officielle entre 40 et 45 millions d’euros à l’Olympique de Marseille afin de tenter de boucler le recrutement de l’attaquant de 24 ans.

#Fenerbahçe will submit today to #OlympiqueMarseille the official bid of €45M to try to close Mason #Greenwood’s signing. The forward has already agreed personal terms with Fener for a contract until 2030 (€8M/year + 2M as bonuses). #transfers #OM #TeamOM https://t.co/uP4s4XjR2J — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 9, 2026

Cette information intervient alors que plusieurs médias, dont L’Équipe, faisaient déjà état de négociations avancées entre le club turc et les dirigeants marseillais.

🚨🟡🔵 Mason Greenwood’s camp has informed Fenerbahçe they accepted the contract terms offered until June 2030. Fenerbahçe have all agreed with Greenwood and again in active talks with OM on fee over €40m after official bid sent earlier today. 🎥➕ https://t.co/nu2sA7oSaN pic.twitter.com/fMawYLPqvn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026





Un contrat jusqu’en 2030 déjà validé par Greenwood ?

Les journalistes italiens affirment que Mason Greenwood a déjà donné son accord à Fenerbahçe sur les conditions de son futur contrat.

L’attaquant anglais se serait entendu avec le club stambouliote pour un engagement jusqu’en juin 2030. Le journaliste italien évoque également une rémunération de 8 millions d’euros par saison, à laquelle pourraient s’ajouter 2 millions d’euros de bonus.

À ce stade, ni l’OM ni Fenerbahçe n’ont officialisé un accord concernant le joueur.

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L’OM attend toujours de trancher

Selon les informations publiées ces dernières heures par L’Équipe, Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid restent les deux principaux prétendants de Mason Greenwood.

Le quotidien sportif indiquait également que l’OM espérait obtenir une offre se rapprochant des 50 millions d’euros avant de valider le départ de son meilleur buteur de la saison dernière. Pour l’heure, aucun accord définitif n’a encore été officialisé, mais les prochaines heures pourraient être décisives dans l’avenir de Mason Greenwood.