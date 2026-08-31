Mercato OM : Fabrizio Romano envoie ce remplaçant vers la Liga !

Un nouveau départ pourrait se dessiner du côté de l’Olympique de Marseille. Selon Fabrizio Romano, le Rayo Vallecano est en discussions avec l’OM pour recruter Derek Cornelius. Les négociations portent sur un prêt assorti d’une option d’achat.

Le Rayo Vallecano négocie avec l’OM

À quelques heures de la fermeture du mercato, le dossier Derek Cornelius pourrait rapidement s’accélérer.

🚨🔴⚪️ EXCL: Rayo Vallecano are in talks to sign Canadian international central back Derek Cornelius from OM. Negotiations ongoing on loan with buy option from Olympique Marseille. 🇨🇦 pic.twitter.com/0F943IzS4y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026



Selon Fabrizio Romano, le Rayo Vallecano a entamé des discussions avec l’Olympique de Marseille pour le défenseur central international canadien.

« Le Rayo Vallecano est en discussions pour signer le défenseur central international canadien Derek Cornelius en provenance de l’OM. Négociations en cours pour un prêt avec option d’achat en provenance de l’Olympique de Marseille. »

À ce stade, aucun accord définitif n’est annoncé entre les deux clubs.

Un nouveau départ possible en défense

La formule actuellement discutée serait donc celle d’un prêt avec option d’achat. Un départ de Cornelius constituerait un nouveau mouvement dans la défense marseillaise, alors que l’OM cherche toujours à réduire son effectif et sa masse salariale dans les dernières heures du marché.

Le dossier reste donc ouvert, mais les discussions entre Marseille et le Rayo Vallecano sont désormais engagées selon Fabrizio Romano.