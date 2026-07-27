Mercato OM : Fabrizio Romano envoie Iliman Ndiaye vers l’Arabie saoudite !

L’ancien ailier de l’Iliman Ndiaye pourrait déjà quitter Everton un an après son arrivée. Selon le journaliste Fabrizio Romano, des discussions ont été ouvertes entre Al-Hilal et le club anglais pour tenter de recruter l’international sénégalais. Une piste qui s’inscrit dans la stratégie du club saoudien, où le profil de l’ancien joueur de l’ OM est étudié comme une alternative à Ousmane Dembélé.

Al-Hilal lance les discussions pour Iliman Ndiaye

Arrivé à Everton à l’été 2024 après son passage à l’OM, Iliman Ndiaye pourrait déjà changer d’air durant ce mercato estival. D’après les informations de Fabrizio Romano, le club saoudien d’Al-Hilal a entamé des discussions afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert de l’international sénégalais.

Le journaliste italien indique que les premiers contacts ont été établis entre les différentes parties. À ce stade, aucun accord n’a été annoncé, mais Al-Hilal explore sérieusement cette piste pour renforcer son secteur offensif avant la reprise de la saison.

Pour les supporters marseillais, le nom de Ndiaye reste associé à son unique saison sous les couleurs de l’OM, avant son retour en Premier League. Un an plus tard, l’attaquant pourrait donc découvrir un troisième championnat en autant de saisons.

Le Sénégalais serait ouvert à un départ

Toujours selon Fabrizio Romano, Iliman Ndiaye ainsi que son entourage seraient ouverts à l’idée de rejoindre l’Arabie saoudite cet été. Le joueur ne fermerait pas la porte à cette destination, affirme le journaliste spécialisé dans le mercato.

Cette ouverture constitue un premier élément favorable pour Al-Hilal, même si le dossier est encore loin d’être bouclé. Le club saoudien devra désormais convaincre Everton, qui reste décisionnaire dans ce dossier.

Le club anglais n’a, pour l’heure, pas communiqué sur sa position concernant un éventuel départ de son joueur durant cette fenêtre des transferts.

Un plan B derrière Ousmane Dembélé

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Iliman Ndiaye ne représente toutefois pas la priorité absolue d’Al-Hilal. L’ancien Marseillais est considéré comme le plan B d’Ousmane Dembélé, précise le spécialiste du mercato.

Cette précision permet de mieux comprendre le contexte des discussions engagées par le club saoudien. Le dossier Ndiaye dépendrait donc également de l’évolution d’autres pistes offensives étudiées par Al-Hilal.

Everton devra trancher

Si le joueur est disposé à rejoindre le championnat saoudien, la décision finale appartiendra à Everton. Selon les données de Transfermarkt, Iliman Ndiaye est actuellement valorisé à 55 millions d’euros, un montant qui pourrait peser dans les négociations entre les deux clubs.

À 26 ans, l’international sénégalais suscite toujours l’intérêt sur le marché des transferts. Reste désormais à savoir si Al-Hilal transformera ses discussions en offre concrète et si Everton acceptera de laisser partir l’ancien joueur de l’OM seulement un an après son arrivée. Pour l’instant, les échanges se poursuivent, tandis que le dossier reste à suivre au fil du mercato estival.