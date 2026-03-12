Mercato OM : Fabrizio Romano est clair concernant Ethan Nwaneri !

Malgré une période délicate à l’Olympique de Marseille, le jeune milieu Ethan Nwaneri continue de bénéficier d’un soutien total de la part d’Arsenal. Le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a tenu à rassurer les supporters londoniens en affirmant que le club anglais maintenait sa confiance dans son joueur de 19 ans.

Arsenal maintient sa confiance en Ethan Nwaneri

Prêté à l’Olympique de Marseille, Ethan Nwaneri traverse une phase plus compliquée depuis plusieurs semaines. Pourtant, du côté d’Arsenal, la situation n’inquiète pas les dirigeants ni l’entraîneur Mikel Arteta, qui continue de considérer le milieu offensif comme un joueur important pour l’avenir du club.

Sur sa chaîne YouTube, le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano a évoqué le dossier et tenu un discours clair sur la position du club londonien. « Ils croient en Nwaneri à 100 %. Arsenal garde une confiance totale en Ethan… rien n’a changé », a déclaré Romano.

Selon ces informations, le prêt du joueur à l’OM ne remet donc pas en cause le projet sportif que lui réserve Arsenal à moyen terme.

Un prêt perturbé à l’OM depuis le départ de Roberto De Zerbi

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal afin d’obtenir davantage de temps de jeu, Ethan Nwaneri avait pourtant démarré son aventure marseillaise de manière prometteuse. Le jeune international anglais avait inscrit un but dès sa première apparition sous les couleurs de l’OM face à Lens, laissant entrevoir un impact rapide dans l’effectif marseillais.

Mais le contexte a rapidement changé. La démission de l’entraîneur Roberto De Zerbi, intervenue peu après son arrivée, a rebattu les cartes dans la hiérarchie sportive. Depuis cet épisode, le temps de jeu de Nwaneri s’est réduit. Le milieu offensif a notamment connu un moment difficile en Coupe de France face à Toulouse, lorsqu’il a manqué un penalty décisif. Lors de la rencontre suivante, disputée également contre Toulouse, le joueur de 19 ans est resté sur le banc.