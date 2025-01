Mercato OM : Fabrizio Romano lance une bombe concernant Mathys Tel !

Alors que l’OM cherche activement un attaquant avant lundi date de fermeture du mercato hivernal, une de ses cibles va bien se retrouver sur le marché. En effet, Mathys Tel devrait quitter le Bayern mais le club olympien pourrait se faire doubler par un club anglais…

Mathys Tel va quitter le Bayern Munich durant ce mercato hivernal. Selon les révélations exclusives de Fabrizio Romano, l’attaquant de 18 ans a pris la décision de quitter le club bavarois dès janvier, le club allemand et le joueur examineront les diverses options disponibles sur le marché.

L’OM figure parmi les clubs intéressés par Mathys Tel, mais la concurrence est féroce. Chelsea, qui a manifesté son intérêt dès le début du mois de janvier, semble être le principal prétendant pour recruter l’international français. D’autres clubs sont également en lice pour s’attacher les services du jeune attaquant, mais il semble que Chelsea ait pris une longueur d’avance dans cette course au transfert.

Fabrizio Romano précise : « EXCLUSIF : Mathys Tel vient de décider de quitter le Bayern en janvier ! Le Bayern et les joueurs évalueront toutes les options disponibles sur le marché. Chelsea a demandé Tel début janvier mais il y a aussi d’autres clubs intéressés… »

🚨💣 EXCLUSIVE: Mathys Tel has just decided to leave Bayern in January!

Bayern and player side will assess all the options on the market.

Chelsea asked for Tel at the beginning of January but there are more clubs also keen… race open. 👀🔛 pic.twitter.com/jWkkIcn0K1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025