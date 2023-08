Mercato OM : Fabrizio Romano le confirme, c’est fait pour Correa !

C’est bouclé pour Joaquin Correa ! Le journaliste Fabrizio Romano confirme bien que le joueur argentin va signer à l’Olympique de Marseille !

Fabrizio Romano annonce l’arrivée de Joaquin Correa ! L’Argentin va signer à l’OM pour un prêt payant à 2M€ d’un an avec option d’achat de 10M€. La clause s’activera automatiquement en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Ce vendredi, le joueur passera sa visite médicale à Marseille.

Joaquín Correa to Olympique Marseille, here we go! Deal now in place on loan for €2m fee plus €10m buy clause ⚪️🔵🇦🇷

Buy clause will be mandatory in case OM will qualify to UCL 2024/25.

Medical tests on Friday.

🇨🇱 Inter will complete Alexis Sánchez free deal now. pic.twitter.com/U4JoiuQh9s

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023