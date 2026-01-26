Mercato OM : Face aux sollicitations, Pablo Longoria joue la carte du long terme !

Dans un contexte d’attention accrue autour de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a clarifié sa position concernant l’avenir de Roberto De Zerbi. Dans une interview accordée à The Telegraph, le président de l’OM a exprimé publiquement son admiration pour son entraîneur et son souhait de construire un projet stable à ses côtés.

Longoria assume son admiration pour De Zerbi

Arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi ne laisse pas indifférent. Son travail, son identité de jeu et son exigence quotidienne ont rapidement marqué le club. Dans un entretien accordé au quotidien britannique The Telegraph, Pablo Longoria n’a pas cherché à masquer son enthousiasme, allant jusqu’à qualifier son entraîneur de « génie ».

Le président olympien a surtout insisté sur sa volonté de s’inscrire dans la durée avec le technicien italien. « Je serais ravi que Roberto reste longtemps. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à l’Atlético Madrid », a-t-il confié. Une comparaison forte, qui souligne l’ambition du dirigeant marseillais : installer une stabilité sportive rare à l’OM, souvent confronté aux changements de cap.

Ces propos s’inscrivent dans une stratégie assumée de continuité, alors que le club cherche à consolider son projet sportif en Ligue 1 et sur la scène européenne.

L’OM conscient de l’intérêt des grands clubs

Forcément, le profil de Roberto De Zerbi ne laisse pas indifférents les grands clubs européens. Pablo Longoria en est parfaitement conscient et ne s’en cache pas. Le président de l’OM a reconnu que l’intérêt extérieur était logique au vu du calibre de son entraîneur.

« Il est tout à fait normal que les grands clubs cherchent à recruter Roberto. Quand on a un entraîneur de son calibre, il faut s’attendre à ce que les grands clubs s’intéressent à lui, car il s’agit de Roberto », a expliqué le dirigeant espagnol. Une lucidité qui pousse l’Olympique de Marseille à anticiper.

Dans cette optique, l’OM envisage de proposer un nouveau contrat à Roberto De Zerbi, afin de sécuriser son avenir et d’envoyer un signal fort de stabilité. « Parallèlement, je dois jouer ma carte et partager le même enthousiasme pour l’avenir », a ajouté Pablo Longoria, confirmant sa volonté de protéger le projet marseillais.