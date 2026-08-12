Mercato OM : Facundo Medina officiellement transféré, les détails du deal…

Facundo Medina quitte officiellement l’OM après une seule saison et rejoint le Bayer Leverkusen. Le défenseur argentin s’est engagé pour cinq saisons avec le club allemand. Le transfert rapportera 23 millions d’euros à Marseille, avec jusqu’à 2 millions d’euros de bonus.

Medina quitte déjà l’OM

Arrivé de Lens à l’été 2025 pour environ 20 millions d’euros, Facundo Medina quitte donc Marseille après seulement un an. Le défenseur de 27 ans s’est officiellement engagé avec le Bayer Leverkusen, qui avait déjà manifesté son intérêt pour lui.

Le club allemand a confirmé son arrivée et lui a fait signer un contrat de cinq saisons. « L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Facundo Medina au Bayer Leverkusen. Le club remercie Facundo Medina et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a indiqué le club.

Un deal à 25 millions d’euros

L’OM récupère 23 millions d’euros dans l’opération, auxquels peuvent s’ajouter 2 millions d’euros de bonus. Marseille réalise ainsi une plus-value potentielle sur un joueur recruté 20 millions d’euros un an plus tôt.

Cette vente intervient alors que le club phocéen doit continuer à surveiller ses finances et à réduire sa masse salariale après une saison sans qualification pour la Ligue des champions.

L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Facundo Medina au Bayer Leverkusen. 🇩🇪 Le club remercie Facundo Medina et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 🤝 pic.twitter.com/ejvsguuY5O — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 11, 2026

17 matchs de Ligue 1 avec l’OM

Le passage de Medina à Marseille aura été court et perturbé par une blessure à la cheville. L’international argentin n’a disputé que 17 rencontres de Ligue 1, pour une passe décisive.

Son départ permet donc à l’OM de récupérer une somme importante malgré un temps de présence limité. À Leverkusen, Facundo Medina va désormais tenter de relancer sa carrière en Bundesliga après une saison marseillaise en demi-teinte.