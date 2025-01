Mercato OM : Felipe Ramos, comme Rabiot ?

Luiz Felipe, défenseur brésilien de 27 ans, a signé un contrat annoncé de 18 mois avec l’OM après avoir quitté Al-Ittihad, bien qu’il n’ait plus joué depuis août en raison d’une blessure à la cuisse. Malgré des interrogations sur sa forme physique, il arrive avec un profil technique apprécié par Roberto De Zerbi, et devrait apporter de la concurrence à la défense marseillaise une fois remis sur pied.

Luiz Felipe Ramos, défenseur brésilien de 27 ans, rejoint l’Olympique de Marseille, après avoir signé un contrat jusqu’en juin 2026. Bien qu’il ait satisfait la visite médicale, son retour sur les terrains pourrait prendre du temps, après avoir passé 18 mois à Al-Ittihad en Arabie saoudite, où il n’a disputé que deux petites rencontres depuis avril 2024. En raison d’une blessure à la cuisse survenue en août, il n’a plus joué depuis lors. Même s’il s’entraîne depuis son retour à Rome, il lui faudra plusieurs semaines pour retrouver un niveau de forme optimal. Selon l’Equipe, « comme avec Adrien Rabiot, un protocole sera mis en place, avec un préparateur physique désigné, et l’espoir de le voir sur la pelouse à la fin du mois. »

Le profil technique de Luiz Felipe a convaincu Roberto De Zerbi, qui connaît bien le joueur pour l’avoir affronté en Serie A. Droitier, élancé et bon technicien, il a l’expérience nécessaire pour s’imposer au Vélodrome. Sa capacité à évoluer dans une défense à trois, et son caractère de leader, en font un renfort de taille pour l’OM. Lors de son parcours en Italie, Luiz Felipe a progressivement pris ses marques à la Lazio, passant d’un rôle de réserviste à un titulaire essentiel, notamment sous la direction de Simone Inzaghi et Maurizio Sarri.

Le défenseur, connu pour sa personnalité forte, son audace et sa bonne technique, apportera de la concurrence à des joueurs comme Leonardo Balerdi et Amir Murillo. Après plusieurs expériences de compétition, il est déterminé à réussir à Marseille. Le club prévoit un programme physique spécifique pour l’aider à retrouver sa meilleure forme, avec un objectif de le voir prêt à jouer à la fin du mois.