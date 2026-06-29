Mercato OM : Fenerbahçe propose un salaire XXL à Mason Greenwood

L’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter le marché des transferts. Alors que l’Olympique de Marseille espère réaliser une importante vente cet été, un nouveau prétendant serait prêt à offrir un salaire nettement supérieur à celui proposé par l’AS Roma, selon la presse italienne.

Fenerbahçe passe à l’offensive pour Mason Greenwood

Sous contrat avec l’OM, Mason Greenwood reste l’un des dossiers les plus suivis du mercato marseillais. Le club phocéen ne cache pas son ambition de réaliser une importante plus-value en cas de départ de son attaquant anglais. Selon plusieurs médias, l’Olympique de Marseille valoriserait son joueur à hauteur de 55 millions d’euros, un montant qui complique les discussions avec les clubs intéressés.

Parmi eux, l’AS Roma poursuit son travail pour tenter de convaincre les dirigeants marseillais. Le club italien aurait déjà trouvé un accord contractuel avec Mason Greenwood, avec une proposition estimée à 4,5 millions d’euros nets par saison. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec l’OM concernant l’indemnité de transfert.

Une offre salariale supérieure venue de Turquie

Mais la formation romaine ne serait pas seule sur le dossier. Selon les informations du Corriere dello Sport, Fenerbahçe maintient une forte pression et aurait transmis une offre salariale comprise entre 7 et 8 millions d’euros nets par saison à Mason Greenwood.

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Une proposition qui dépasserait largement celle formulée par l’AS Roma et qui placerait désormais le joueur face à un choix important pour la suite de sa carrière. D’après les estimations disponibles, Mason Greenwood perçoit actuellement un salaire d’environ 5,45 millions d’euros bruts par an sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Il pourrait donc doubler son salaire…

À ce stade, aucun accord de transfert n’a été officialisé entre l’OM et un club intéressé. Les informations concernant les offres salariales de l’AS Roma et de Fenerbahçe proviennent du quotidien italien Corriere dello Sport. Le dossier reste donc en cours, tandis que l’Olympique de Marseille attend une proposition susceptible de répondre à ses exigences financières sur ce mercato.