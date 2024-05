Mercato OM : Franck Haise a pris sa décision !

La direction de l’Olympique de Marseille travaille jour et nuit pour tenter de trouver au plus vite le futur entraîneur de l’OM. Paulo Fonseca, Sérgio Conceição semblent être les deux pistes prioritaires. Le nom de Franck Haise est également évoqué. Après quelques jours de réflexion, ce dernier a pris sa décision concernant son avenir.

Idéalement, les dirigeants de l’Olympique de Marseille aimeraient pouvoir annoncer le nom du nouvel entraîneur du club phocéen d’ici la fin du mois. L’État major olympien travaille sur plusieurs dossiers. Ceux de Paulo Fonseca, Sérgio Conceição semblent être prioritaires, mais s’avèrent complexes. La concurrence du Milan AC et l’absence de compétition européenne complique sérieusement les choses.

Haise veut quitter Lens

D’autres noms ont circulé, notamment celui de Franck Haise. Ce dernier avait demandé un temps de réflexion au RC Lens avant de prendre une décision sur son avenir. Selon les informations du journal L’équipe, le technicien français a tranché ! Il souhaite quitter le club Lensois. Sous contrat jusqu’en 2027, il espère trouver un nouveau projet et se dit même prêt à prendre une année sabbatique.

Alors que les discussions avec Fonseca et Conceição sont au point mort, reste à savoir si l’Olympique de Marseille saisira cette opportunité.

Riolo verrait bien Beye !

Alors que le feuilleton du nouvel entraineur pourrait bien prendre plus de temps que prévu, Daniel Riolo a récemment expliqué que l’OM devrait se positionner sur Habib Beye vu qu’il n’y aura pas de compétition européenne l’an prochain. « Habib Beye à Marseille ? Je me dis pourquoi pas. Il connaît l’environnement, dans la communication avec les joueurs, il sera bon, dans la gestion du contexte aussi. Vu comment est conçu l’effectif il sait qu’il va y avoir du mouvement. Si c’est pour prendre un faux bon, on a vu l’entraineur à poigne Gattuso, ou Marcelino qui a une bonne cote en Espagne cela a été une catastrophe. Si ils peuvent prendre Fonseca qu’ils foncent, mais il ne veut pas venir et il attend une meilleur offre. Va sur un mec qui rêve de venir, je ne vois pas en quoi il ne serait pas apte. Habib Beye viendrait avec une telle volonté et envie de bien faire… », avait expliqué le journaliste dans l’After sur RMC.