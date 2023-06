Mercato OM : Gallardo, ça se confirme !

Le contact est établi entre Marcelo Gallardo et Pablo Longoria ! Annoncé par certains médias comme le favori à la succession de Tudor, l’ancien coach de River Plate semble se rapprocher de plus en plus de l’OM…

Alors que les rumeurs ne faisaient état que d’un intérêt mutuel, les discussions auraient commencé entre Marcelo Gallardo et l‘OM. Selon Le Parisien, « les contacts sont réels » entre Pablo Longoria et l’ancien coach de River Plate.

D’autres pistes tout de même étudiées

Longoria ne veut cependant pas se retrouver piégé et explore de nombreuses pistes. L’une d’entre elle mènerait notamment au coach Lillois, Paulo Fonseca dont l’avenir est pour le moment incertain chez les Dogues.

L’information la plus chaude sur le dossier nous vient du journaliste Marwan Belkacem, qui annonce que l’OM serait très intéressé par le profil du Portugais.

ℹ️ OM-Paulo Fonseca ➡️ L’Olympique de Marseille souhaite être fixé cette semaine dans l’éventualité de faire signer le technicien portugais ➡️ Ils sont prêts à négocier avec le LOSC pour racheter la durée restante de son contrat Figure très haut dans les cibles olympiennes. pic.twitter.com/FniWCSpgFf — MB (@MarwanBelkacem) June 6, 2023

D’autres noms sont également évoqués pour le poste, comme celui d’Andoni Iraola, même si cette piste a pris du plomb dans l’aile.

Pablo Longoria surveillerait également avec intérêt la situation du l’entraîneur de la Fiorentina, Vincenzo Italiano. L’OM fait cependant face à une concurrence féroce car le Napoli aimerait aussi s’attacher le service du coach de 45 ans.