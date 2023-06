Mercato OM : Galtier dans la short list de Longoria ?

Pablo Longoria cherche un entraineur pour succéder à Igor Tudor. Alors que les noms se multiplient, le quotidien la Provence estime que Marcelino, Iraola, Gallardo mais aussi Galtier sont dans la short list du président de l’OM !

Selon les informations de La Provence, Christophe Galtier « figure en effet parmi les pistes que Pablo Longoria et Javier Ribalta gardent dans un coin de la tête. Même si, pour l’heure, aucun contact n’a toutefois été établi entre l’état-major de l’institution provençale et le désormais ancien coach du Paris SG, de retour dans son Sud natal après une expérience particulièrement éprouvante mentalement dans la capitale. » Pour autant rien n’est fait, l’entourage du coach et l’OM ne confirme aucune discussion. De plus, le statut d’ex du PSG pour le techncien de 56 ans n’arrange rien.

Le quotidien régional affirme que Marcelo Gallardo, Marcelino et Andoni Iraola sont des cibles. Pour autant, les deux pistes menants aux techniciens espagnols semblent déjà compromises…

Malgré l’intérêt de l’Olympique de Marseille, Marcelino ne devrait pas rejoindre la cité phocéenne. L’entraîneur espagnol qui avait déjà collaboré avec Pablo Longoria à Valence, faisait partie de la short-list de l‘OM pour succéder à Igor Tudor. Mais selon le Mundo Deportivo, le technicien de 57 ans serait le favori pour reprendre le poste d’entraîneur d’Almeria.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Une première vente actée !

Le profil de coach souhaité par Longoria

Pablo Longoria l’a rappelé en conférence de presse, il veut de la continuité pour l’OM et proposer un jeu offensif attrayant pour les supporters : « C’est important de bien établir les profils du coach pour pouvoir ouvrir un cycle avec le plus de réussite possible dans ce club. [… ] Il y a différents styles de jeu qui ne collent pas avec Marseille. Il faut un style clair, on doit faire du vélodrome une force et pas une faiblesse. Et pour faire du Vélodrome une force et pas une faiblesse, on doit jouer d’une façon qui plaît à notre public. C’est un public passionné ! Tu as besoin d’avoir un jeu offensif avec une transition offensive qui met de la vitesse. On peut dire comme concept général plutôt Rock and Roll, un peu de piment dans la façon de jouer en niveau offensif et de se déplacer dans la moitié de terrain adverse ».