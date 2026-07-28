Mercato OM : Genesio affiche clairement son souhait pour deux cadres offensifs

Après les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, l’avenir de plusieurs attaquants de l’OM reste au centre des interrogations. Présent devant les médias ce mardi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, Bruno Genesio a affiché son souhait de conserver Amine Gouiri et Igor Paixão.

Genesio veut s’appuyer sur Gouiri et Paixão

Alors que l’Olympique de Marseille doit encore réaliser plusieurs ventes durant ce mercato, Bruno Genesio a été interrogé sur la situation de Amine Gouiri et Igor Paixão. Le nouvel entraîneur olympien a clairement exprimé sa position sportive.

« En tant qu’entraîneur, il y a d’abord l’aspect sportif. Lorsque vous disposez de bons joueurs, vous souhaitez naturellement les conserver. Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor, Amine et l’ensemble des joueurs de qualité qui composent cet effectif. »

Selon les déclarations relayées par Le Phocéen, Genesio souhaite conserver une base de joueurs déjà habitués au club et au contexte marseillais.

« Je pense qu’il est important de conserver une certaine stabilité, une ossature, une colonne vertébrale composée de joueurs qui connaissent le club, le contexte marseillais et la Ligue 1. Cela représente une garantie importante. »

La situation financière peut encore rebattre les cartes

Le technicien français a toutefois rappelé que la gestion économique du mercato ne relevait pas de ses responsabilités. L’OM doit respecter plusieurs contraintes financières et des mouvements restent possibles avant la fermeture du marché.

Genesio assure avoir accepté le poste en connaissant cette situation. Il échange quotidiennement avec ses joueurs afin qu’ils restent concentrés sur la préparation malgré les nombreuses rumeurs.

Le message sportif est donc clair : Bruno Genesio aimerait débuter la saison avec Gouiri et Paixão dans son effectif. Leur avenir dépendra néanmoins aussi des décisions prises par la direction et des éventuelles offres reçues dans les prochaines semaines.