Mercato OM : Genesio commence à s’inquiéter de la tournure prise par le marché

À quelques jours de la fermeture du mercato, Bruno Genesio commence à s’inquiéter de la situation de l’Olympique de Marseille. Selon RMC Sport, l’entraîneur marseillais voit pour l’instant davantage de départs que d’arrivées et souhaite obtenir des garanties sportives, alors que le club reste contraint par la nécessité de réduire sa masse salariale avant de pouvoir recruter.

Genesio voit plus de départs que d’arrivées

Le blocage du mercato marseillais commence à peser sur Bruno Genesio.

Selon RMC Sport, le technicien comprend parfaitement les impératifs financiers de l’OM et la nécessité de vendre avant de recruter. Mais la tendance actuelle l’inquiète : à ce stade, les départs sont plus nombreux que les arrivées.

L’OM aurait encore besoin d’environ quatre départs, notamment parmi les joueurs disposant de gros salaires, pour dégager une réelle marge de manœuvre. Les situations de Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Højbjerg, Igor Paixao, Quinten Timber ou encore Nayef Aguerd pourraient notamment être scrutées dans cette dernière ligne droite.

Genesio avait lui-même résumé la situation après la victoire face à Strasbourg :

« On doit baisser une masse salariale. Tant que ça ne sera pas fait, on ne pourra pas recruter. Ça peut être trois joueurs, quatre joueurs, cinq joueurs. »

Paixao cristallise les inquiétudes

Le dossier Igor Paixao préoccuperait particulièrement l’entraîneur marseillais.

Toujours selon RMC Sport, Sunderland a transmis une offre pour le Brésilien, mais celle-ci reste inférieure aux 40 millions d’euros espérés par Marseille. L’OM n’a donc pas donné son accord à ce stade.

Genesio apprécie énormément Paixao et ne souhaite pas nécessairement perdre un joueur devenu important dans son dispositif offensif.

La problématique est désormais claire : l’OM doit vendre pour pouvoir recruter, mais ne peut pas non plus se permettre d’affaiblir trop fortement son effectif.

À quelques jours seulement de la fermeture du mercato, Genesio attend donc des garanties sportives. Le temps presse, d’autant que plusieurs pistes suivies par Marseille peuvent rapidement choisir une autre destination.