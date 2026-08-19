Mercato OM : Genesio est clair concernant le poste de gardien !

Alors que l’OM continue d’étudier plusieurs pistes au poste de gardien, Bruno Genesio a envoyé un message fort à Jeffrey De Lange. Avant la réception de Strasbourg, l’entraîneur marseillais estime que le Néerlandais a démontré qu’il était capable « d’assumer ».

Genesio valide les qualités de De Lange

Le mercato de l’OM reste particulièrement animé concernant le poste de gardien. Après le départ de Geronimo Rulli, Marseille prospecte toujours pour renforcer ce secteur.

En attendant une éventuelle arrivée, Jeffrey De Lange dispose de la confiance de Bruno Genesio.

Interrogé mercredi en conférence de presse, le technicien a dressé un portrait positif de son portier.

« Jeff (De Lange) est là depuis quelques saisons, il connaît bien le club. Il a montré qu’il était capable d’assumer. Gardien est un poste un peu à part, il faut être régulier. J’aime bien que mon gardien participe au jeu, mais quand on parle des gardiens aujourd’hui, on ne parle que du jeu au pied. Mais sa fonction principale, c’est d’arrêter des buts. Jeff sait faire les deux, c’est bien. »

🗣️ “#DeLange a montré qu’il était capable d’assumer” Bruno #Genesio: “Jeff (De Lange) est là depuis quelques saisons, il connaît bien le club. Il a montré qu’il était capable d’assumer. Gardien est un poste un peu à part, il faut être régulier. J’aime bien que mon gardien… pic.twitter.com/yQNAZDujEN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 19, 2026

Un premier test face à Strasbourg

La déclaration intervient alors que plusieurs gardiens ont été associés à l’OM au cours de cette fin de mercato.

Pour Genesio, le critère principal reste néanmoins la capacité du gardien à être performant sur sa mission première, tout en participant à la construction du jeu.

De Lange possède donc une opportunité importante au moment où Marseille entame sa saison de Ligue 1.

À quelques jours d’OM-Strasbourg, le technicien olympien ne donne aucune garantie sur la hiérarchie à long terme, mais il affiche publiquement sa confiance envers le portier actuellement à sa disposition.

Un message important alors que le marché reste ouvert et que la direction sportive marseillaise continue de travailler sur plusieurs dossiers à ce poste.