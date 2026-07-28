Mercato OM : Genesio évoque une solution inattendue pour remplacer Greenwood

Après le départ de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille doit redessiner son secteur offensif. Interrogé ce mardi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, Bruno Genesio a confirmé que Timothy Weah pouvait représenter une solution au poste d’ailier droit.

Timothy Weah testé dans un nouveau rôle ?

Le départ de Mason Greenwood laisse un vide important sur le côté droit de l’attaque marseillaise. Alors que l’OM étudie plusieurs possibilités sur le marché, le staff pourrait également s’appuyer sur les joueurs déjà présents dans l’effectif.

Questionné sur la possibilité d’utiliser Timothy Weah dans ce rôle, Bruno Genesio n’a pas écarté cette option.

« C’est une possibilité. Tout dépendra des opportunités qui se présenteront au cours du mercato. C’est aussi pour cela que je demande de la patience, »a-t-il déclaré dans des propos relayés oar Le Phocéen

Polyvalent, l’international américain peut évoluer sur l’ensemble du couloir droit. Son utilisation définitive dépendra toutefois des mouvements réalisés par la direction olympienne avant la fermeture du marché.

L’OM reste attentif aux opportunités

Bruno Genesio a rappelé que le mercato restait particulier après la Coupe du monde. Plusieurs joueurs attendraient encore de connaître les intentions de leur club avant de se positionner sur un éventuel départ.

« Certains pourraient devenir accessibles dans les prochains jours. Pour nous, ce n’est pas simple. Nous aimerions disposer d’un effectif déjà largement constitué afin de travailler sereinement depuis le début de la préparation. »

Le nouvel entraîneur de l’OM assure néanmoins avoir accepté le poste en connaissant les contraintes financières et sportives du club. Il estime que la situation devrait évoluer prochainement.

Timothy Weah constitue donc une option envisagée, mais aucune décision définitive n’a encore été prise. L’OM pourrait toujours recruter un nouvel ailier droit si une opportunité correspondant à ses moyens se présente.