Mercato OM : Genesio explique l’équation pour récupérer une ou deux recrues !

À moins de 48 heures de la fermeture du mercato, Bruno Genesio reste dans l’attente. Après la défaite de l’OM à Monaco (2-0), l’entraîneur marseillais a reconnu que son effectif aurait besoin de renforts, mais il a surtout confirmé que la situation financière du club bloque toujours les arrivées.

Genesio attend la fin du mercato

Interrogé sur son état d’esprit à l’approche de la clôture du marché, Bruno Genesio a expliqué être constamment informé par Grégory Lorenzi et Stéphane Richard.

« J’attends de voir comment ça va se terminer. J’ai bien évidemment des contacts permanents avec Greg et mon président qui me tiennent informés en temps et en heure de l’évolution de la situation. On est bien contents que ça se termine. »

Le technicien ne cache pas qu’il aimerait voir son groupe renforcé.

« Je pense bien évidemment qu’on aurait besoin d’apports, mais lorsque vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. »

« Il n’y aura pas de recrues »… sauf si plusieurs joueurs partent

Genesio a ensuite fait le point sur les dossiers chauds. Le départ de Leonardo Balerdi à l’AS Roma est désormais réglé. Concernant Igor Paixao, l’entraîneur assure ne pas disposer de nouvelle information.

Mais surtout, il confirme que l’OM n’est actuellement pas en mesure de recruter.

« Et dans l’autre sens, comme l’a dit Greg et comme l’a dit aussi le président, il n’y aura pas de recrues. »

Une situation qui pourrait encore évoluer uniquement si plusieurs départs supplémentaires interviennent.

« Il faudra qu’il y ait certainement 3 ou 4 joueurs qui nous quittent pour qu’on puisse enregistrer une ou deux arrivées a priori. »

À moins de 48 heures de la clôture, l’équation reste donc inchangée : l’OM doit encore vendre massivement s’il veut offrir un ou deux renforts à Bruno Genesio.