Mercato OM : Genesio fataliste après l’échec Todibo, « on doit être capable de s’adapter »

Alors que Jean-Clair Todibo va rejoindre le RC Lens, Bruno Genesio ne s’est pas montré surpris par l’issue du dossier. Interrogé sur Ligue 1+, l’entraîneur de l’OM a reconnu qu’il savait que les contraintes financières du club rendaient les arrivées très incertaines. Malgré ce contexte, il refuse de dévaloriser son groupe actuel.

« Je ne suis ni surpris ni déçu »

Le dossier Jean-Clair Todibo illustre une nouvelle fois les difficultés rencontrées par l’OM sur le marché.

Bruno Genesio a réagi au choix du défenseur français de rejoindre Lens plutôt que Marseille.

« Ce n’est pas un regret, car je le savais… Je ne suis ni surpris ni déçu du départ de Todibo à Lens. »

Le technicien marseillais reconnaît néanmoins qu’il aurait préféré une autre issue.

« J’aurais aimé le contraire, mais je savais déjà qu’il n’y aurait potentiellement pas de recrue, à moins de sortir beaucoup de joueurs. On doit être capable de s’adapter. »

« J’ai un effectif de qualité »

Malgré la difficulté du mercato et les pistes qui s’éloignent, Genesio veut protéger son groupe.

« Actuellement, j’ai un effectif de qualité, avec des joueurs qui s’investissent. J’ai un groupe qui travaille bien malgré tout ce qui se dit autour. »

Il mise désormais sur le collectif pour traverser cette période compliquée.

« Parfois, dans ces moments compliqués, on développe des valeurs importantes qui permettent de gommer certaines insuffisances s’il y en a. »

À quelques heures de la fermeture du mercato, le message est clair : Genesio aimerait encore des renforts, mais il se prépare aussi à devoir faire avec l’effectif actuel si l’OM ne parvient pas à débloquer suffisamment de départs.