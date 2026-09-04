Mercato OM – Genesio : “j’espère que Paixao ne m’en veut pas…”

Igor Paixao sera bien l’un des joueurs majeurs de l’OM cette saison. Bruno Genesio l’a confirmé ce vendredi en conférence de presse, en expliquant que le Brésilien faisait partie des éléments qu’il tenait absolument à conserver malgré un mercato très agité.

« C’était très chaud jusqu’au bout »

Le départ d’Igor Paixao a longtemps été une possibilité réelle dans les derniers jours du mercato. Bruno Genesio ne l’a pas caché :

« C’était un des joueurs très importants que je souhaitais garder. Il y en avait d’autres mais lui c’était très chaud jusqu’au bout. »

Le technicien marseillais insiste surtout sur une notion : le talent, devenu encore plus précieux dans un effectif réduit.

🗣️ “Paixao fait partie des joueurs que je voulais garder, ça a été très chaud jusqu’au bout”#Genesio : “Paixao fait partie des joueurs que je voulais garder, ça a été très chaud jusqu’au bout, j’espère qu’il ne m’en veut pas. Ce qui fait la différence dans la surface, c’est le… pic.twitter.com/Vh7B8UG7wD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 4, 2026

« Ce qui compte, c’est le talent. Il en faut pour avoir des résultats. C’était important de garder un joueur comme Igor. Dans ce domaine, on n’a pas pléthore de joueurs. »

Genesio confirme ainsi à quel point le maintien de Paixao était important dans ses plans. Le secteur offensif de l’OM reste limité quantitativement et les jeunes devraient également être sollicités durant la saison.

Paixao totalement remis

Autre bonne nouvelle avant la réception du Paris FC : Paixao est de nouveau opérationnel.

« Igor s’est entraîné normalement ce matin, il n’y a pas de souci. »

Après avoir manqué Monaco, le Brésilien peut donc retrouver le groupe. Un retour particulièrement attendu pour Genesio, qui avait clairement fait de son maintien l’une de ses priorités de fin de mercato.