Mercato OM : Genesio met la pression pour empêcher le départ de Paixao ?

Igor Paixao se rapproche de Sunderland, mais son départ de l’Olympique de Marseille est encore loin d’être acté. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, Bruno Genesio ferait tout son possible pour conserver l’ailier brésilien, alors que Sunderland doit encore trouver un accord avec l’OM.

Genesio veut absolument conserver Paixao

Le dossier Igor Paixao pourrait devenir l’un des plus tendus de cette fin de mercato.

Le Brésilien aurait déjà trouvé un accord avec Sunderland sur les conditions personnelles de son contrat. Le club anglais doit désormais convaincre l’Olympique de Marseille, qui a déjà repoussé une première proposition.

Mais selon Sacha Tavolieri, Bruno Genesio pousserait fortement sa direction à bloquer le départ de son joueur.

L’entraîneur marseillais ferait tout son possible pour conserver Paixao et serait même prêt à aller très loin pour empêcher son transfert.

Un dossier sensible pour l’OM

La situation illustre parfaitement le dilemme actuel de Marseille. D’un côté, l’OM doit encore réduire sa masse salariale et réaliser plusieurs ventes avant de pouvoir accélérer sur son recrutement. De l’autre, Paixao fait partie des joueurs importants du dispositif de Genesio et un départ à quelques jours de la fermeture du marché obligerait le club à trouver rapidement une solution pour le remplacer.

Le joueur est encore sous contrat avec Marseille jusqu’en 2030, ce qui place l’OM dans une position favorable dans les négociations.

À ce stade, aucun accord n’est annoncé entre Sunderland et l’OM. Les prochaines heures pourraient donc être décisives, avec un Bruno Genesio visiblement déterminé à conserver l’un de ses principaux atouts offensifs.