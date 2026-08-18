Mercato OM : Gouiri très courtisé, plusieurs clubs étrangers déjà positionnés !

L’avenir d’Amine Gouiri reste l’un des dossiers importants de cette fin de mercato à l’OM. Selon L’Équipe, plusieurs clubs étrangers suivent de près l’attaquant algérien, notamment en Espagne, en Italie et en Premier League, alors que Bruno Genesio souhaiterait pouvoir s’appuyer sur lui cette saison.

Genesio veut s’appuyer sur Gouiri

Interrogé sur son avenir le 7 août lors du stage de l’OM à Zeist, Amine Gouiri avait affiché une position prudente au micro de RMC :

« J’ai entendu dire que la porte était ouverte pour tout le monde, mais que ce soit clair ou pas, vous savez, dans une saison, on peut être amené à rester puis au final on part. Et vice versa. Pour l’instant, je suis là, je suis concentré sur ma préparation et on verra par la suite. »

Questionné sur sa capacité à devenir le leader offensif marseillais après les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, l’international algérien avait également répondu :

« J’ai envie de dire oui »

Selon L’Équipe, les représentants de Gouiri ont rencontré la direction sportive de l’OM la semaine dernière afin de faire un point avant la dernière ligne droite du mercato.

Sur le plan sportif, Bruno Genesio aimerait conserver l’attaquant de 26 ans, qu’il avait lancé chez les professionnels à Lyon en novembre 2017.

« Je l’ai connu très très très jeune »

Les deux hommes ont ensuite également travaillé ensemble à Rennes. Lors de la saison 2022-2023, Gouiri avait inscrit 15 buts en Ligue 1.

Atlético, Villarreal, Côme, Lazio et Everton sur les rangs

La situation économique de l’OM laisse toutefois la porte ouverte à un départ. Sous contrat jusqu’en 2029, Amine Gouiri est valorisé à au moins 25 millions d’euros selon L’Équipe.

En Espagne, l’Atlético de Madrid et Villarreal l’ont placé sur leur liste en cas de départ d’un de leurs attaquants. Des premiers contacts ont déjà été établis. Le Séville FC s’est également positionné, mais l’opération apparaît pour le moment trop coûteuse pour le club andalou.

En Italie, Côme reste très intéressé et constitue, selon le quotidien, une piste sérieuse. Cesc Fabregas apprécie le profil de l’attaquant algérien. La Lazio s’est également renseignée auprès de son entourage.

Enfin, en Premier League, Everton suit assidûment la situation de Gouiri. La Juventus, qui avait contacté Marseille en janvier, n’est en revanche pas revenue à la charge cet été.

Le dossier reste donc totalement ouvert : sportivement, Genesio souhaite conserver son attaquant, mais l’intérêt de plusieurs clubs étrangers pourrait peser dans cette dernière partie du mercato.