Mercato OM : Greenwood a confié son choix à ses coéquipiers !

Alors que Fenerbahçe reste en pole position pour recruter Mason Greenwood, l’Atlético de Madrid poursuit ses efforts pour tenter de convaincre l’attaquant de l’OM. Selon L’Équipe, l’international anglais privilégierait même un transfert vers le club madrilène.

L’Atlético n’a pas abandonné le dossier

Si Fenerbahçe conserve une longueur d’avance dans ce dossier, l’Atlético de Madrid reste pleinement engagé, selon L’Équipe.

Le quotidien explique que le club espagnol est, avec Fenerbahçe, le seul à avoir formulé une offre officielle à l’OM. Les dirigeants madrilènes continuent de travailler sur ce dossier et multiplient les arguments pour tenter de faire changer d’avis le joueur.

Toujours selon L’Équipe, l’Atlético propose à Greenwood un contrat de cinq ans, assorti d’un salaire estimé entre 5 et 6 millions d’euros nets par saison, auquel s’ajouteraient des revenus liés aux droits à l’image.

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Greenwood aurait une préférence pour Madrid

Malgré une proposition financière plus importante de Fenerbahçe, L’Équipe affirme que Mason Greenwood privilégierait l’Atlético de Madrid.

Le quotidien indique que l’attaquant anglais a fait savoir aux dirigeants madrilènes qu’il souhaitait retrouver la capitale espagnole, où il avait évolué sous les couleurs de Getafe lors de la saison 2023-2024.

Selon L’Équipe, Greenwood aurait également confié cette préférence à plusieurs de ses coéquipiers marseillais cette semaine, à l’occasion de la reprise de l’entraînement à la Commanderie.

L’OM aurait intérêt à un transfert vers l’Atlético

Toujours selon L’Équipe, l’offre de l’Atlético serait également plus avantageuse pour l’Olympique de Marseille.

Le club espagnol proposerait 45 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 5 millions de bonus, contre 40 millions d’euros plus des bonus du côté de Fenerbahçe.

Le quotidien précise toutefois que le montage financier reste complexe en raison des droits conservés par Manchester United sur une future revente de Greenwood.

Diego Simeone pousse en interne

Selon L’Équipe, Diego Simeone a validé le profil de Mason Greenwood à la fin du mois de juin.

L’entraîneur argentin souhaiterait utiliser l’attaquant anglais dans plusieurs positions offensives et verrait en lui un joueur capable de s’imposer à l’Atlético sur le long terme.

Malgré ces arguments sportifs, Fenerbahçe reste à ce stade en tête dans les négociations, conclut L’Équipe, même si le club madrilène n’a pas encore renoncé à faire basculer le dossier.