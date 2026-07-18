Mercato OM : Greenwood l’avoue, “ce fut un long processus…”

Mason Greenwood a officiellement tourné la page marseillaise. Après avoir signé un contrat de quatre ans avec Fenerbahçe, l’ailier anglais de 24 ans a pris le temps, avant son départ, de saluer les supporters de l’Olympique de Marseille. Il a depuis atterri à Istanbul, où l’accueil réservé par les fans du Fener n’est pas passé inaperçu.

Un transfert historique pour les deux clubs…

L’opération est loin d’être anodine. Le club turc a déboursé la plus grosse indemnité de transfert de son histoire pour s’attacher les services de Greenwood, dépassant largement le précédent record détenu par Mattéo Guendouzi (28 M€). Du côté marseillais aussi, il s’agit d’une vente inédite : Greenwood est cédé pour 40 M€, un montant qui bat le record de Michy Batshuayi établi en 2022 (39 M€ hors bonus).

Fenerbahçe n’était pourtant pas seul sur le coup. L’Atlético de Madrid avait formulé une offre supérieure, tout comme le club saoudien d’Al-Ahli, mais c’est bien la destination turque qui a eu la préférence du joueur. Manchester United, formateur de Greenwood, touchera lui aussi sa part grâce à une clause de revente insérée lors de son transfert vers l’OM.

Ce départ s’inscrit dans un contexte financier tendu pour le club phocéen. Sans Ligue des Champions cette saison et sous le coup de sanctions de l’UEFA et de la DNCG liées à ses comptes dans le rouge, l’Olympique de Marseille n’avait guère d’autre choix que de monnayer son meilleur actif pour assainir ses finances.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Greenwood, atout offensif pour Fenerbahçe…

Cette arrivée s’ajoute à un mercato déjà bien rempli pour Fenerbahçe. Le club entraîné par Ismail Kertal avait déjà investi plus de 40 millions d’euros cet été pour recruter notamment Sidiki Chérif (Angers), Vedat Muriqi (Majorque), Nathan Aké (Manchester City) et Amara Diouf, arrivé libre. Un effectif ambitieux, à la hauteur des attentes du club dans sa quête de titres nationaux et continentaux.

C’est dans ce contexte que Mason Greenwood s’est exprimé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs : ” Ce fut un long processus. Il a fallu du temps pour le finaliser. Je suis très heureux d’être à Fenerbahçe. Je remercie tous ceux qui m’ont accueilli. Je suis prêt et impatient de commencer cette aventure. C’est incroyable de ressentir un tel soutien, les supporters de Fenerbahçe sont fantastiques. J’espère pouvoir leur rendre cet amour en marquant des buts sur le terrain. Ma famille est également très enthousiaste “. Une nouvelle page est prête à s’écrire pour Mason Greenwood et son entourage : ” Ma compagne est ravie de découvrir la culture turque. Nous avons deux filles, ce sera une expérience merveilleuse. Nous avons hâte d’être ici “.

Entre l’adaptation à un nouveau championnat, la découverte d’une culture différente pour lui et sa famille, et l’attente immense des supporters du Fener, l’international anglais aborde un tournant décisif de sa carrière. Une question demeure : Greenwood saura-t-il transformer cet accueil enthousiaste en performances XXL sur le terrain, lui qui devra également composer avec le regard toujours particulier porté sur son parcours ?

Paul Laffisse