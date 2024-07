Mercato OM : Greenwood répond aux polémiques sur son arrivée à Marseille

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

C’est maintenant officiel. Après avoir validé sa visite médicale, Mason Greenwood est finalement olympien. Le club l’a communiqué ce jeudi soir. L’Equipe a pu interviewer le joueur qui est revenu sur les polémiques qu’ont suscité son arrivée.

« Je suis au courant de tout cela, bien sûr, mais je ne veux entrer dans aucune polémique, j’ai déjà exprimé mon ressenti l’année dernière (dans un communiqué envoyé à un certain nombre de médias britanniques, en août 2023). Aujourd’hui, tout cela est désormais derrière nous. Ma compagne et moi, nous nous sommes reconstruits en tant que couple. Nous sommes ensemble depuis que nous avons 16 ans, nous avons eu une petite fille merveilleuse depuis. Nous regardons devant nous et nous sommes impatients de pouvoir débuter cette aventure à Marseille », a déclaré le joueur au journal L’Equipe.