Mercato OM : Grégory Lorenzi se rapproche !

Le futur organigramme de l’Olympique de Marseille continue de se préciser. Alors qu’un accord verbal existait avec Nice, Grégory Lorenzi est désormais fortement courtisé par l’OM, qui avance concrètement dans ce dossier stratégique. Le dirigeant de Brest, reconnu pour son travail de long terme en Bretagne, pourrait franchir un cap majeur dans sa carrière.

Après dix années marquantes au Stade Brestois, Grégory Lorenzi se rapproche d’un départ. Le directeur sportif de 42 ans, acteur clé de la progression du club breton de la Ligue 2 jusqu’à une qualification historique en Ligue des champions, attire plusieurs formations françaises depuis plusieurs mois. Selon les informations de L’Équipe, l’Olympique de Marseille insiste désormais avec force pour tenter de convaincre le dirigeant corse de rejoindre la cité phocéenne.

Initialement proche de Nice, où un accord verbal aurait été trouvé en cas de maintien du club azuréen dans certaines conditions sportives et structurelles, Lorenzi pourrait finalement changer de trajectoire. L’intérêt de l’OM s’est intensifié ces derniers jours dans un contexte de réorganisation de la direction sportive marseillaise.

Un profil apprécié pour sa réussite à Brest

Le profil de Grégory Lorenzi séduit en interne à Marseille pour sa capacité à construire un projet stable et performant avec des moyens maîtrisés. Sous sa direction sportive, Brest a multiplié les recrutements rentables et les choix sportifs cohérents, jusqu’à devenir l’une des surprises de la Ligue 1.

Le dossier avance alors que le futur président du club, Stéphane Richard, doit officiellement entrer en fonction au début du mois de juillet. D’après les éléments révélés par L’Équipe, Lorenzi s’est entretenu à plusieurs reprises avec la société chargée de présenter différents profils à la future gouvernance marseillaise.

L’OM accélère sur son futur organigramme

Ce possible recrutement s’inscrit dans une volonté de l’Olympique de Marseille de structurer davantage son secteur sportif avant le prochain mercato. Le club phocéen travaille sur plusieurs dossiers stratégiques afin d’accompagner durablement Roberto De Zerbi et de renforcer la compétitivité de l’effectif en Ligue 1 comme sur la scène européenne.

À ce stade, aucun accord officiel n’a encore été annoncé entre les différentes parties. Mais la tendance actuelle place clairement l’OM comme un candidat très sérieux pour accueillir Grégory Lorenzi dans les prochaines semaines.