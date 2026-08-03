Mercato OM : Grégory Schneider refroidit les rumeurs de recrutement !

Selon le journaliste Grégory Schneider, l’OM ne pourra pas concrétiser l’arrivée de joueurs encore sous contrat sans avoir d’abord réalisé d’importantes ventes. Le journaliste estime que les nombreuses informations liées au mercato de l’Olympique de Marseille doivent donc être considérées avec prudence tant que le club n’aura pas généré plusieurs dizaines de millions d’euros. Pour lui, certaines pistes moins coûteuses pourraient être étudiées une fois les ventes réalisées.

Alors que les rumeurs se multiplient autour du mercato de l’OM, Grégory Schneider appelle à la prudence. Sur son compte X, le journaliste a livré une lecture très claire de la situation : selon lui, les éventuelles arrivées de joueurs encore sous contrat dépendront directement de la capacité de l’Olympique de Marseille à vendre plusieurs éléments de son effectif.

Dans son message, le journaliste ne présente pas cette analyse comme une information officielle du club. Il exprime son appréciation de la situation financière et des marges de manœuvre dont disposerait l’OM sur le marché des transferts.

Grégory Schneider : « Toutes informations […] sont des rumeurs »

Le journaliste estime que les annonces concernant de possibles recrues sous contrat doivent être relativisées tant que le club marseillais n’a pas enregistré des ventes importantes.

« Tant que l’OM n’aura pas vendu pour plusieurs dizaines de millions, toutes informations sur l’arrivée de joueurs sous contrat sont des rumeurs. Au mieux des pistes. »

Cette déclaration établit une distinction entre un joueur suivi et un dossier susceptible d’aboutir. Dans le premier cas, une piste peut exister sans que les conditions financières soient réunies pour engager des discussions concrètes ou finaliser un transfert.

Le message de Grégory Schneider invite ainsi à ne pas interpréter chaque nom associé à l’OM comme une future recrue. À ce stade, les joueurs évoqués dans les différentes rumeurs de mercato pourraient seulement correspondre à des profils étudiés ou à des options envisagées par le club.

Les ventes, préalable au recrutement de joueurs sous contrat ?

Selon le journaliste, la stratégie de l’OM serait donc conditionnée par les revenus générés lors du mercato. Le club devrait d’abord réaliser des ventes significatives avant de pouvoir envisager des investissements sur des joueurs appartenant encore à d’autres équipes.

Cette logique concerne particulièrement les transferts impliquant une indemnité. Recruter un joueur sous contrat suppose généralement de trouver un accord avec son club, ce qui peut nécessiter une dépense importante. Les ventes pourraient alors permettre à l’OM de dégager des liquidités et de réorganiser son budget avant d’accélérer sur certaines cibles.

Cette analyse ne signifie toutefois pas qu’aucun mouvement ne puisse intervenir avant les départs. Elle porte précisément sur les arrivées de joueurs sous contrat et sur la nécessité, selon Grégory Schneider, de disposer au préalable de moyens financiers plus importants.

Tant que l’#OM n’aura pas vendu pour plusieurs dizaines de millions, toutes informations sur l’arrivée de joueurs sous contrat sont des rumeurs. Au mieux des pistes. Quand l’OM aura (bien) vendu, des pistes peu onéreuses pourront être envisagées. #OlympiqueMarseille — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) August 2, 2026

Des pistes « peu onéreuses » après les départs ?

Le journaliste évoque également la possibilité d’un recrutement plus mesuré une fois les ventes réalisées.

« Quand l’OM aura (bien) vendu, des pistes peu onéreuses pourront être envisagées. »

Le terme « peu onéreuses » suggère que l’OM pourrait privilégier des opérations financièrement accessibles plutôt que de se lancer immédiatement dans des transferts très coûteux.

Cette déclaration ne précise toutefois ni les joueurs concernés, ni les montants envisagés, ni le calendrier des éventuelles opérations. Elle ne confirme donc aucune arrivée et ne permet pas d’identifier une cible précise.

Le mercato de l’OM pourrait dépendre des prochaines ventes

La sortie de Grégory Schneider met en avant un scénario dans lequel les ventes constitueraient le point de départ du recrutement marseillais. Tant que plusieurs dizaines de millions d’euros n’auraient pas été générés, les informations concernant des joueurs sous contrat resteraient, selon lui, au stade de rumeurs ou de simples pistes.

L’Olympique de Marseille pourrait donc connaître un mercato en plusieurs temps : d’abord les départs susceptibles de générer des recettes, puis l’étude de dossiers compatibles avec les moyens financiers disponibles.

Pour l’heure, la déclaration du journaliste ne confirme aucune négociation ni aucune future arrivée. Elle souligne surtout la nécessité de distinguer les pistes de marché des opérations réellement réalisables, alors que les rumeurs autour du mercato OM continuent d’alimenter l’actualité du club.