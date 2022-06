Mercato OM : Gros coup de froid sur cette piste excitante !

Jorge Sampaoli attend de gros renforts cet été à l’Olympique de Marseille en vue de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Hier, Mundo Deportivo laissait entendre que le club marseillais suivait justement la situation d’un joueur important, Dominik Szoboszlai…

Le milieu de terrain extrêmement polyvalent de 21 ans du RB Leipzig serait très « Sampaoli-compatible ».

Malheureusement, le journaliste italien Fabrizio Romano a refroidi l’enthousiasme des supporters olympiens sur le sujet.

Olympique Marseille haven’t opened talks for Dominik Szoboszlai. He’s so appreciated of course, but OM are focused on other players as Dominik has different plans. 🔵❌ #OM

Nothing is imminent for Szoboszlai’s future, as things stand.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022