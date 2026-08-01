Mercato OM : Guillaume Restes emballé par Marseille ?

L’OM a fait de Guillaume Restes l’une de ses pistes prioritaires pour remplacer Gerónimo Rulli, visé par Manchester City. Le gardien du Toulouse FC serait emballé par la perspective de rejoindre le club marseillais, alors que de nouveaux échanges ont eu lieu cette semaine. Le dossier reste toutefois lié au calendrier des départs de Rulli et de Jeffrey De Lange, l’OM ne souhaitant pas perdre ses deux gardiens simultanément.

Manchester City a transmis une offre pour Gerónimo Rulli

Le mercato de l’OM pourrait connaître un nouveau mouvement important au poste de gardien de but. Selon les informations de Foot Mercato, le club marseillais a reçu une offre de Manchester City pour Gerónimo Rulli.

Les deux clubs ne devraient pas rencontrer de difficulté majeure pour parvenir à un accord. Mais du côté de Marseille, la question ne concerne pas uniquement les modalités d’un éventuel transfert. Le principal enjeu porte sur le timing de l’opération et sur la capacité du club à anticiper les mouvements dans son effectif.

Âgé de 34 ans, Gerónimo Rulli est également suivi par le Sporting. Le gardien argentin serait ouvert à l’idée de rejoindre Manchester City afin d’y devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma. Déjà passé par le club anglais en 2016, il n’y avait toutefois jamais disputé le moindre match.

L’OM veut éviter deux départs simultanés

Le dossier de Gerónimo Rulli est directement lié à celui de Jeffrey De Lange, actuellement deuxième gardien de l’OM. Le club marseillais avance parallèlement sur un possible départ du portier néerlandais vers le FC Twente.

Dans ce contexte, les dirigeants olympiens souhaitent éviter de se retrouver sans leurs deux principaux gardiens au même moment. L’OM entend donc maîtriser la chronologie des opérations et disposer d’une solution avant de valider les différents départs.

Le club phocéen souhaiterait également finaliser d’autres mouvements dans son effectif avant de conclure certains dossiers. Cette prudence s’inscrit dans un été marqué par une volonté de rigueur budgétaire.

L’OM a notamment vendu Mason Greenwood à Fenerbahçe pour 39 millions d’euros. Le club marseillais ne doit toutefois percevoir que 23,4 millions d’euros, Manchester United disposant d’un pourcentage de 40 % sur une future revente. Pierre-Emerick Aubameyang a également rejoint La Corogne pour 1,5 million d’euros, tandis que Hamed Junior Traorè a été prêté au Genoa dans le cadre d’un prêt payant de 2 millions d’euros.

Guillaume Restes, une priorité pour remplacer Rulli

En parallèle, l’OM a déjà travaillé sur l’identité du potentiel successeur de Gerónimo Rulli. Selon les informations de Foot Mercato, Guillaume Restes figure parmi les pistes prioritaires étudiées par les dirigeants marseillais.

Le gardien du Toulouse FC, âgé de 21 ans, est sous contrat avec son club jusqu’en 2028. International Espoirs français, il compte 19 sélections avec les Bleuets.

Le dossier présente un élément favorable pour Marseille : Guillaume Restes serait emballé par l’idée de rejoindre l’OM. De nouveaux échanges ont eu lieu cette semaine autour d’une éventuelle arrivée sur la Canebière.

L’intérêt serait donc réciproque entre le club marseillais et le portier toulousain. Pour autant, aucune arrivée n’est annoncée à ce stade et d’autres profils sont également étudiés par l’OM, d’autant que le montant attendu par le TFC, 15M€, est élevé…

Aston Villa suit également le gardien toulousain

La piste Guillaume Restes n’est pas exclusivement marseillaise. Aston Villa suit également le jeune gardien français dans l’hypothèse d’un départ d’Emiliano Martinez vers la Juventus.

L’avenir du portier toulousain pourrait donc dépendre de plusieurs dossiers de mercato. Du côté de l’OM, une éventuelle accélération semble avant tout conditionnée par l’évolution de la situation de Gerónimo Rulli et de Jeffrey De Lange.

Le club marseillais devra ainsi trouver le bon équilibre entre les départs envisagés et l’arrivée d’un nouveau gardien. Si Guillaume Restes apparaît comme une priorité et se montre intéressé par le projet olympien, le dossier reste encore dépendant des prochaines étapes du mercato.