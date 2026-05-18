Mercato OM : Habib Beye entretient le flou sur son avenir après la qualification en Europa League

Grâce à sa victoire 3-1 contre Rennes lors de la 34e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a validé sa qualification directe pour l’Europa League. En conférence de presse, Habib Beye a toutefois refusé de s’attarder sur son avenir personnel, préférant mettre en avant la réussite collective du club marseillais.

Habib Beye insiste sur l’objectif atteint par l’OM

L’OM a terminé sa saison de Ligue 1 sur une note positive avec un succès convaincant face à Rennes au Stade Vélodrome. Cette victoire 3-1 permet au club phocéen de décrocher une qualification directe pour l’Europa League, un objectif important dans un exercice marqué par plusieurs turbulences sportives.

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Après la rencontre, Habib Beye a tenu un discours centré sur le collectif et les ambitions européennes du club plutôt que sur sa situation personnelle. L’entraîneur marseillais a rappelé l’importance de cette qualification pour préparer la saison prochaine dans de meilleures conditions. « Mon avenir n’a aucune importance aujourd’hui, ce qui est important c’est que le club soit qualifié pour une coupe d’Europe, construire la saison prochaine en étant qualifié pour l’Europa League. Certaines grosses équipes ne vont pas participer dans d’autres championnats à la coupe d’Europe qu’elles s’étaient fixées, certaines équipes en Ligue 1 aussi. On part du principe que ce soir l’objectif est atteint sur ce qu’on s’était fixé il y a maintenant deux matchs, sur l’opportunité de se qualifier pour la Coupe d’Europe. Rennes jouait pour la Ligue des champions. Le résultat du soir est très difficile pour eux car ils avaient une place en Ligue des champions. Je me satisfais de ce qu’on a fait, on est 5e de L1 et mon avenir n’a aucune importance. Mon avenir est de me rapprocher de mes enfants, ils m’ont beaucoup apporté, ils étaient là ce soir, ils ont vécu cette victoire comme les joueurs avec leurs familles, c’est un signal positif pour la fin de saison », a déclaré le coach marseillais.

Un avenir toujours incertain sur le banc marseillais

Si la qualification européenne représente une satisfaction majeure pour l’Olympique de Marseille, les déclarations de Habib Beye n’ont pas permis de clarifier son futur. Le technicien est resté volontairement évasif malgré les nombreuses interrogations autour du projet sportif olympien pour la saison prochaine.

Sauf surprise, Beye ne devrait pas rester à Marseille, le directeur sportif annoncé, Grégory Lorenzi devrait faire un autre choix…