Mercato OM : Habib Beye temporise sur son avenir…

Relancé après son succès face à Metz (3-1), l’Olympique de Marseille se replace dans la course à la Ligue des Champions. En conférence d’après-match, Habib Beye a clarifié sa position concernant son avenir, privilégiant l’objectif sportif immédiat.

Une victoire précieuse pour l’OM dans la course à la C1

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a mis fin à une série délicate en s’imposant face au FC Metz (3-1) au Vélodrome. Après deux revers contre Lille et Monaco, ce succès permet aux Marseillais de reprendre provisoirement la troisième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

Sans briller totalement, l’OM a su assurer l’essentiel face à la lanterne rouge du championnat. Dans un sprint final où chaque point compte, ce résultat redonne de l’air au club phocéen, engagé dans une lutte serrée pour le podium.

Je ne vais pas parler de certitudes — Beye

Interrogé sur son futur à l’issue de la rencontre, Habib Beye a tenu un discours mesuré, recentrant immédiatement le débat sur les objectifs collectifs : «Je ne vais pas parler de certitudes. Je vais parler d’ambition et d’objectifs. Mon ambition à mon arrivée était de ramener l’OM, pour la deuxième fois de suite, en Ligue des Champions. Je suis concentré sur cet objectif et pas sur le contrat. On travaille parfaitement au club. Ce qui a été annoncé par le propriétaire McCourt, il était présent et il a eu un message d’encouragements magnifique avant le match. A moi de le faire, avec mon groupe, d’amener mon club en LDC. On verra ensuite. Je suis focus sur les cinq matches qui arrivent pour ramener l’OM en Ligue des Champions.»

Le technicien marseillais a également évoqué le soutien du propriétaire Frank McCourt, présent au stade, soulignant un environnement de travail stable à l’approche du dénouement de la saison.

À cinq journées de la fin, l’Olympique de Marseille garde donc le cap : sécuriser une place en Ligue des Champions avant d’aborder toute question liée à l’avenir de son entraîneur.