Mercato OM : Hagi se précise, Højbjerg encore courtisé et Emerson suivi en Italie… Les 3 infos mercato de la semaine

Le mercato hivernal est encore loin d’avoir ouvert ses portes, mais plusieurs dossiers commencent déjà à s’agiter autour de l’OM. Cette semaine, la piste Ianis Hagi a pris de l’épaisseur, Pierre-Emile Højbjerg reste suivi en Italie et Emerson Palmieri pourrait lui aussi être sollicité dès janvier. Voici les trois informations mercato à retenir.

Ianis Hagi aurait choisi l’OM

C’est probablement la rumeur la plus insistante de la semaine.

Selon le média roumain Fanatik.ro, Ianis Hagi aurait donné sa priorité à l’Olympique de Marseille en vue du prochain mercato hivernal. Le milieu de terrain de 27 ans aurait même trouvé un accord de principe avec le club phocéen.

Le média roumain estime à plus de 90 % les chances de voir Hagi rejoindre Marseille cet hiver. Cette perspective aurait notamment poussé le joueur à refuser une proposition du Maccabi Tel-Aviv, estimée à environ un million d’euros par saison.

La prudence reste néanmoins indispensable : aucun accord n’est annoncé entre l’OM et Alanyaspor, où Hagi est encore sous contrat jusqu’en juin 2027.

La piste Ianis Hagi semble donc se confirmer, mais le dossier reste encore à finaliser entre les clubs.

Højbjerg toujours dans le viseur en Italie

Autre dossier à surveiller : Pierre-Emile Højbjerg.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus continuerait de faire du milieu danois une priorité pour renforcer son entrejeu. La Fiorentina surveillerait également sa situation.

Højbjerg avait déjà été proche d’un départ vers Newcastle lors du dernier mercato avant de finalement rester à Marseille. Cette fois encore, son avenir pourrait devenir un sujet majeur si une offre importante arrive en janvier.

Le Danois reste un titulaire de Bruno Genesio, ce qui rendrait un éventuel départ difficile à compenser sportivement.

La question d’une vente de Højbjerg est d’autant plus sensible que l’OM ne peut pas se permettre de perdre un cadre sans solution derrière.

Emerson également suivi par la Juventus

Enfin, Emerson Palmieri pourrait lui aussi animer le prochain mercato.

Alors qu’un retour au Brésil en fin de saison est régulièrement évoqué, la Juventus continuerait de surveiller le latéral gauche de l’OM pour une possible opération dès janvier.

Son expérience de la Serie A et sa relation passée avec Luciano Spalletti seraient appréciées en Italie.

Pour Marseille, le problème est le même que pour Højbjerg : Emerson reste un titulaire important et son départ obligerait presque forcément le club à recruter un remplaçant.

FCM avait déjà évoqué ce possible retournement dans le dossier Emerson.

Entre une piste d’arrivée qui se précise et deux cadres déjà courtisés, l’OM semble se diriger vers un mercato hivernal particulièrement sensible, où chaque départ devra être soigneusement compensé.