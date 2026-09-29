Mercato OM : ça se confirme pour cette piste au milieu ?

La rumeur autour d’Ianis Hagi prend de l’épaisseur. Déjà annoncé dans le viseur de l’OM pour le mercato hivernal, le milieu roumain de 27 ans aurait désormais donné sa priorité à Marseille. Selon Fanatik.ro, un accord de principe existerait même avec le joueur, mais aucun accord n’a encore été annoncé avec Alanyaspor.

Hagi aurait choisi l’OM

Selon Fanatik.ro, Ianis Hagi aurait trouvé un accord de principe avec l’OM en vue d’une arrivée lors du mercato de janvier.

Le média roumain va même plus loin en estimant à plus de 90 % les chances de voir le joueur rejoindre Marseille cet hiver. Cette perspective aurait notamment pesé dans sa décision de refuser une proposition du Maccabi Tel-Aviv, estimée à environ un million d’euros par saison. FCM avait déjà relayé cette première rumeur autour d’un possible accord entre Hagi et l’OM pour janvier.

Aucun accord avec Alanyaspor pour le moment

Le dossier reste toutefois loin d’être bouclé. Aucun accord n’est annoncé entre l’OM et Alanyaspor, où Ianis Hagi est sous contrat jusqu’en juin 2027. Les deux clubs devraient donc encore s’entendre sur les conditions d’un éventuel transfert.

Le Roumain connaît par ailleurs un début de saison compliqué en Turquie avec seulement 103 minutes disputées, même s’il a récemment délivré une passe décisive.

Dans un contexte où l’OM devra probablement vendre avant de pouvoir recruter cet hiver, les conditions financières du dossier seront forcément déterminantes.

Un profil polyvalent pour Genesio

Passé par la Fiorentina et les Glasgow Rangers, avec lesquels il a disputé 130 matches pour 20 buts et 28 passes décisives, Ianis Hagi peut évoluer comme milieu relayeur ou dans un rôle plus offensif dans l’axe.

Un profil qui pourrait intéresser Bruno Genesio si l’OM cherche à renforcer un secteur qui manque encore de profondeur. Le prochain mercato marseillais s’annonce particulièrement sensible, avec plusieurs cadres déjà annoncés dans le viseur de clubs étrangers.

La tendance semble donc se confirmer côté roumain : Hagi aurait bien choisi Marseille comme priorité pour janvier. Mais tant qu’aucun accord n’aura été trouvé avec Alanyaspor, son arrivée à l’OM restera à considérer comme une piste avancée, et non comme un transfert bouclé. D’autant qu’il faudra connaitre la position de McCourt vis à vis de ses engagements sur la masse salariale du club et donc de possible recrutements…