Mercato OM : retournement possible pour Emerson ?

Emerson Palmieri pourrait de nouveau faire parler de lui sur le marché des transferts. Alors que le latéral gauche de l’OM est régulièrement annoncé de retour au Brésil à l’issue de la saison, une piste italienne pourrait s’activer beaucoup plus tôt. Selon EuropaCalcio, la Juventus étudierait sérieusement son profil pour le mercato hivernal.

La Juventus pense encore à Emerson

Le nom d’Emerson Palmieri circulerait toujours du côté de Turin. Selon EuropaCalcio, la Juventus avait déjà étudié son profil lors du dernier mercato estival et continuerait aujourd’hui à le considérer comme une option crédible pour renforcer son couloir gauche dès janvier.

Le club italien chercherait un joueur expérimenté, immédiatement opérationnel et accessible financièrement. Emerson correspondrait à ces critères.

Un élément pourrait également faciliter le dossier : Luciano Spalletti connaît particulièrement bien le joueur, qu’il a déjà dirigé à la Roma. L’entraîneur italien apprécierait toujours son profil.

Cette rumeur intervient alors que l’OM doit déjà préparer un mercato hivernal particulièrement délicat, avec des moyens limités et la nécessité de conserver un effectif suffisamment compétitif.

Un retour au Brésil toujours évoqué pour l’été prochain

Le timing interpelle surtout parce que l’avenir d’Emerson semblait jusqu’ici plutôt se dessiner loin de l’Europe à moyen terme. Le latéral de 32 ans est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027, mais un retour au Brésil à l’issue de la saison est évoqué avec insistance depuis plusieurs semaines.

Une offensive de la Juventus dès janvier pourrait donc rebattre les cartes. Le club marseillais reste toutefois maître du dossier et aucune formule précise ne serait encore arrêtée.

Dans un contexte où l’OM cherche à réduire fortement ses dépenses et sa masse salariale, une proposition intéressante pourrait forcément être étudiée.

Un départ difficile à compenser en janvier

Sportivement, un éventuel transfert poserait cependant un vrai problème à Bruno Genesio.

Emerson reste une solution importante sur le côté gauche et son départ obligerait quasiment l’OM à recruter immédiatement un remplaçant. Or les marges de manœuvre marseillaises restent limitées.

La situation rappelle celle de plusieurs cadres susceptibles d’être sollicités cet hiver, alors que Genesio pourrait exiger des remplaçants en cas de départs importants.