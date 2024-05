Mercato OM: Haise, Gallardo, Conceiçāo, Beye… « un des 4 est devant ! »

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Fabrice Lamperti est revenu sur le dossier de l’entraîneur, qui est sur toutes les lèvre depuis quelques semaines à l’Olympique de Marseille. Le journaliste de La Provence affirme que le nom du coach n’a pas encore été choisi, même si Conceiçāo semble se démarquer des autres.

« Il n’y a aucun contact avec Franck Haise. Ce ne sera pas Habib Beye, Fonseca plus Milan. Conceiçāo est devant »

Fonseca, Conceição, Haise, Gallardo… Le journaliste de @laprovence @gouffa83 fait le point sur le dossier du coach Intégralité de l’émission ici https://t.co/OqUnPo1jVZ pic.twitter.com/dpxKnZ2N3g — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 24, 2024

« Le nom du coach n’est pas encore choisi. On sait que l’OM travaille sur Paulo Fonseca, même si c’est plus le Milan AC, a indiqué Fabrice Lamperti. Il y a également Sergio Conceiçāo de Porto. L’OM aimerait aller vite mais n’a pas toutes les cartes en main. Qui va vouloir venir dans ce contexte ? Si tu as le Milan AC et l’OM tu privilégies quoi ? L’AC Milan évidemment. Fonseca ça sent plus le Milan. Conceiçāo est un nom qui plaît à l’OM et qui parle français. Matías Almeyda ça va être compliqué avec sa clause à 10 millions d’euros. Ce ne sera pas Habib Beye. À l’OM, il nous certifient qu’il n’y a aucun contact avec Franck Haise. Il n’est pas exclu qu’il y est un nouveau nom qui sorte du chapeau. Ne vont-ils pas relancer le dossier Marcelo Gallardo qui a quitté son club récemment. On sait que Longoria aime réactiver des anciennes pistes. À l’heure où l’on se parle, Conceiçāo est devant.»

