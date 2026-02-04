Mercato OM : Himad Abdelli annonce la couleur !

Arrivé lundi à l’Olympique de Marseille, Himad Abdelli s’est exprimé pour beIN Sports avant la rencontre de Coupe de France face à Rennes. Le milieu de terrain se dit déterminé à s’imposer rapidement sous les couleurs de l’OM.

Abdelli : un transfert enfin concrétisé

Depuis lundi, Himad Abdelli est officiellement joueur de l’OM. Le transfert avait été compromis par des désaccords financiers avec l’Angers SCO, son ancien club, mais les dirigeants marseillais ont tout mis en œuvre pour finaliser l’opération. Le joueur s’entraînait jusque-là avec la réserve angevine, attendant son départ pour rejoindre la Canebière.

Mercredi soir, lors des 1/8 de finale de la Coupe de France, Abdelli n’a pas été aligné mais était présent au bord du terrain. L’OM s’est imposé 3-0 face au Stade Rennais, grâce notamment à un but d’Amine Gouiri, et se qualifie pour les quarts de finale.

Je suis prêt à me battre pour ses couleurs et tout donner — Abdelli

Au micro de beIN Sports, Himad Abdelli a souligné sa motivation : “Je sais que l’OM est un très grand club. Je le sais depuis petit. Je le suis. Maintenant, j’y suis et c’est à moi de tout faire pour être bon et faire plaisir à ma famille et aux supporters.”

Le milieu de terrain algérien se voit franchir une étape importante dans sa carrière : “J’y étais étape par étape. J’ai fait le Havre en Ligue 2, Angers en Ligue 1 et en Ligue 2. Là je passe une autre étape. Une vraie vraie étape. Je suis prêt à me battre pour ses couleurs et tout donner.”

Mercato OM : ça bouge pour un départ d’Amir Murillo ? ▶️ https://t.co/O4SkWRWt7y pic.twitter.com/9tpAL32Mx3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 4, 2026



Concernant son transfert, Abdelli a confirmé que les négociations avec l’OM ont duré tout le mois de janvier : “Ils m’ont beaucoup parlé pendant tout le mois de janvier. Je me suis tenu prêt à chaque moment même si ça ne s’est fait qu’à la dernière journée. Je suis très heureux et Medhi m’a conseillé plein de choses et je vais essayer de tout mettre en œuvre pour être bon.”

Avec cette arrivée, l’OM renforce son milieu de terrain et mise sur la jeunesse et la détermination d’Abdelli pour ses prochains rendez-vous en Ligue 1 et en Coupe de France.