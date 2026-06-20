Mercato OM : Højbjerg déjà très convoité, Marseille repousse une offre

Le mercato estival s’annonce animé du côté de l’Olympique de Marseille, et Pierre-Émile Højbjerg pourrait être l’un des premiers dossiers à trouver une issue. Selon les informations de L’Équipe, l’OM a récemment rejeté une première offre de 10 millions d’euros formulée par Besiktas pour s’attacher les services du milieu de terrain danois.



Arrivé avec l’ambition d’apporter son expérience et son impact dans l’entrejeu marseillais, Højbjerg conserve une cote élevée sur le marché européen. Malgré l’intérêt concret du club turc, les dirigeants olympiens estiment visiblement que la valeur du joueur est supérieure à la proposition transmise. Cette position laisse entendre que Marseille n’exclut pas un départ, mais souhaite obtenir une indemnité plus importante avant d’ouvrir la porte à un transfert.

Besiktas n’est d’ailleurs pas le seul prétendant sur ce dossier. L’Atalanta Bergame suit également de près la situation de l’international danois. Le club italien, réputé pour son jeu intense et son exigence tactique, verrait en Højbjerg un renfort de qualité pour renforcer son milieu de terrain en vue de la prochaine saison.

Au sein de l’effectif marseillais, la situation du joueur apparaît comme l’une des plus susceptibles d’évoluer rapidement dans les prochaines semaines. Entre l’intérêt confirmé de Besiktas et la concurrence de l’Atalanta, les discussions pourraient s’accélérer prochainement.

L’avenir de Pierre-Émile Højbjerg reste donc incertain, mais une chose est sûre : le milieu danois figure parmi les joueurs les plus courtisés de l’OM en ce début de mercato.