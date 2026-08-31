Mercato OM : Højbjerg, départ de dernière minute vers la Serie A ?

Le dossier Pierre-Emile Højbjerg pourrait encore s’animer dans la dernière ligne droite du mercato. Selon Foot Mercato, la Juventus reste intéressée par le milieu danois de l’OM et pourrait tenter une ultime offensive, alors que Marseille cherche toujours à réduire sa masse salariale.

Højbjerg toujours ciblé par la Juventus

Le cas Pierre-Emile Højbjerg reste l’un des plus importants à surveiller du côté de l’OM. Selon Foot Mercato, la Juventus Turin n’a pas abandonné la piste menant au Danois de 31 ans.

Le club italien souhaite encore renforcer son milieu de terrain et, malgré l’arrivée attendue de Pape Matar Sarr, Højbjerg resterait une priorité selon Sport Mediaset.

À Marseille, son éventuel départ serait particulièrement important dans le contexte actuel. Foot Mercato rappelle que Højbjerg est le joueur le mieux rémunéré de l’effectif, avec un salaire estimé à 500 000 euros par mois.

Un prêt avec obligation d’achat envisagé

La Juventus ne disposerait cependant pas d’une grande marge financière et pourrait donc travailler sur une formule de prêt avec obligation d’achat. Reste à savoir si cette proposition pourrait satisfaire l’OM.

Le club marseillais doit encore enregistrer plusieurs départs pour réduire sa masse salariale et retrouver la possibilité de recruter. Højbjerg avait déjà repoussé une offre de Newcastle, alors qu’il privilégierait davantage une destination en Italie.

À quelques heures de la clôture, la Juventus pourrait donc tenter sa chance une dernière fois. Pour l’OM, un départ du Danois représenterait surtout une économie salariale majeure et pourrait aider à débloquer la fin du mercato.