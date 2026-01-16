Mercato OM : Højbjerg fixe son avenir, la contre-proposition pour Abdelli et les blessés avant Angers… les 3 infos du jour !

À la veille du déplacement à Angers pour la 18e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est au cœur de l’actualité. Entre un cadre du vestiaire qui ferme la porte à un départ hivernal, un dossier mercato toujours en négociation et un point médical précis livré par Roberto De Zerbi, tour d’horizon des trois informations marquantes de ce vendredi 16 janvier 2026.

Højbjerg ferme la porte à la Juventus et rassure l’OM

Annoncé dans le viseur de la Juventus depuis plusieurs semaines, Pierre-Emile Højbjerg ne devrait pas quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal. Malgré l’intérêt du club turinois, le dossier n’a jamais dépassé le stade de la simple surveillance, sans offre officielle transmise à la direction marseillaise.

Face aux rumeurs persistantes, l’entourage du milieu international danois a tenu à clarifier la situation. Son agent, Luca Puccinelli, a livré une mise au point nette dans des propos relayés par Fabrizio Romano : « Pierre est concentré à 100% sur Marseille ». Il a ajouté : « Il souhaite rester, donner le meilleur de lui-même pour l’OM et se concentre pleinement sur le projet marseillais. Il veut accomplir de grandes choses à l’OM ».

Arrivé avec un statut de joueur expérimenté, Højbjerg s’est rapidement imposé comme un élément structurant du projet porté par Roberto De Zerbi, tant par son volume de jeu que par son rôle dans l’équilibre collectif. Dans un hiver où la stabilité est recherchée, l’OM peut compter sur l’engagement total de l’un de ses cadres.

Mercato : l’OM avance sur Abdelli, Angers campe sur ses positions

Autre dossier chaud du mercato marseillais : Himad Abdelli. Selon des informations concordantes de L’Équipe et de RMC Sport, l’OM a formulé une première offre estimée à 2 millions d’euros, accompagnée de bonus et d’un pourcentage à la revente. Une proposition jugée insuffisante par Angers, qui réclame 4 millions d’euros pour libérer son milieu de terrain, pourtant en fin de contrat dans six mois.

Toujours selon RMC Sport, un accord contractuel existerait déjà entre le joueur et l’OM, sur la base d’un bail de cinq ans. Sur le plan sportif, Abdelli reste un élément majeur du SCO avec 13 matchs de Ligue 1, 2 buts, et 4 apparitions à la CAN avec l’Algérie cette saison.

Angers aurait évoqué l’hypothèse d’un prêt de Neal Maupay, une option jugée peu crédible à ce stade. Le dossier reste donc ouvert, avec un écart financier clair entre les deux clubs, à la veille d’un affrontement direct en championnat.

Mercato OM : la contre proposition d’Angers dans le dossier Abdelli ! – https://t.co/wLSNrUUrwg — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 16, 2026

Avant Angers, De Zerbi fait le point sur son effectif

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a livré un état des lieux précis de son groupe avant le déplacement à Angers. L’entraîneur marseillais a confirmé l’absence de Nayef Aguerd, actuellement à la CAN, et a évoqué plusieurs incertitudes.

« Les absents face à Angers ? Peut-être Pavard. Rien de grave mais je ne sais pas s’il pourra jouer », a expliqué le technicien italien, précisant que les situations de Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren restaient à évaluer. Angel Gomes, touché au mollet, et Nadir font également l’objet d’une surveillance.

🗣️Les absents face à Angers ? Pavard incertain ! #DeZerbi : “Les absents face à Angers ? Peut-être Pavard. Rien de grave mais je ne sais pas s’il pourra jouer. Il faut regarder Kondogbia et Vermereen. Gomes est aussi sorti avec un problème au mollet. Il faut voir aussi voir… pic.twitter.com/3tfobo1wHA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 16, 2026



De Zerbi a en revanche rassuré concernant Emerson et Medina, sortis en Coupe de France par simple gestion, et confirmé la disponibilité d’Amine Gouiri : « Gouiri est là ».

Entre gestion de l’effectif, enjeux sportifs et dossiers mercato encore ouverts, l’Olympique de Marseille avance avec prudence mais détermination à l’approche d’un déplacement important en Ligue 1.