Mercato OM : Igor Paixão a fait son choix ? Le prix fixé par Marseille…

L’Olympique de Marseille doit encore vendre cet été, et Igor Paixão fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club. Mais selon les informations de Foot Mercato, l’ailier brésilien ne souhaite pas partir à n’importe quel prix. S’il ne trouve pas un projet sportif suffisamment convaincant, le joueur de 26 ans pourrait rester à Marseille.

Paixão ne veut pas partir pour partir

Arrivé à l’OM l’été dernier en provenance de Feyenoord, Igor Paixão a rapidement pris une place importante dans l’effectif marseillais. La saison dernière, le Brésilien a disputé 42 rencontres, dont 31 comme titulaire, pour 12 buts et 7 passes décisives.

Ces performances ont attiré plusieurs prétendants. Son nom a notamment circulé du côté de l’AS Roma et de Palmeiras, tandis que Leeds United figure également sur la liste des clubs intéressés.

Mais le dossier est loin d’être réglé. D’après Foot Mercato, le clan de Paixão ne souhaite pas quitter Marseille simplement pour changer d’air. S’il n’y a pas de véritable projet derrière un éventuel transfert, le joueur privilégierait la continuité à l’OM.

L’OM réclame 50 millions d’euros

Le prix fixé par Marseille constitue également un obstacle. L’OM demanderait 50 millions d’euros pour laisser partir son ailier, sous contrat jusqu’en 2030.

Leeds United serait intéressé, mais le Brésilien ne serait pas sa priorité. Dans ces conditions, un départ apparaît loin d’être acquis.

D’autant que Bruno Genesio compterait sur lui. Selon Foot Mercato, le nouvel entraîneur marseillais apprécie particulièrement son profil et entretient une bonne relation avec lui. Paixão se sentirait également bien dans le groupe.

L’ailier aurait ainsi un rôle encore plus important à jouer cette saison. Il a d’ailleurs déjà inscrit trois buts durant la pré-saison.

Pour l’Olympique de Marseille, cette situation pourrait finalement être une bonne nouvelle. Alors que le club cherche à vendre, Igor Paixão pourrait rester au Vélodrome si aucune offre correspondant aux attentes sportives et financières du joueur et de l’OM ne se présente.