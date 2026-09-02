OM : Igor Paixao de retour dimanche ?

Igor Paixao va poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille. Malgré l’intérêt de Sunderlan, les nombreuses discussions autour de son avenir, l’ailier brésilien se dirige vers une deuxième saison sous le maillot olympien. Selon La Provence, il doit également reprendre l’entraînement collectif ce mardi après sa blessure à la cuisse.

Paixao devrait rester à Marseille au moins jusqu’en janvier !

Le feuilleton Igor Paixao a inquiété les supporters marseillais mais finalement le sportif a pris le dessus sur le financier et le joueur est resté. Par contre, faute de suffisamment de départs, l’OM n’a pas recruté cet été !

Retour à l’entraînement collectif ce mardi

Bonne nouvelle également sur le plan physique. Touché à la cuisse, Paixao avait manqué le déplacement à Monaco. Après plusieurs jours de soins, son état se serait amélioré.

Selon La Provence, l’ailier de 26 ans doit retrouver l’entraînement collectif ce mardi 1er septembre.

L’objectif sera désormais de retrouver progressivement le rythme de la compétition, avec la prochaine échéance de Ligue 1 en ligne de mire, à savoir la reception du PFC ce dimanche…

Entre une situation mercato qui semble enfin se stabiliser et un retour imminent avec le groupe, Igor Paixao pourrait donc rapidement redevenir un élément central de l’attaque de Bruno Genesio.