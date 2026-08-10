Mercato OM : Igor Paixão, l’atout offensif que Marseille doit conserver !

Très apprécié dans le vestiaire de l’OM, Igor Paixão est au cœur des interrogations durant cette intersaison. Courtisé par plusieurs clubs étrangers, l’attaquant brésilien reste sous contrat avec Marseille jusqu’en 2030.

Après les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, son maintien à l’OM apparaît comme un enjeu important.

Paixão au centre des discussions

Dans le vestiaire marseillais, plusieurs coéquipiers ont récemment demandé à Paixão s’il comptait quitter le club. Pisté notamment par Leeds, déjà intéressé l’an dernier, ainsi que par des formations du Golfe, le Brésilien n’a pas souhaité s’attarder sur son avenir.

Son contrat court pourtant jusqu’en 2030, mais son avenir reste suivi avec attention.

Un élément important pour l’attaque

La saison dernière, Igor Paixão a terminé meilleur buteur de l’OM en Ligue des champions, avec quatre buts. En Ligue 1, il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives, après des débuts perturbés par une blessure.

Son importance pourrait encore augmenter cette saison avec les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, les deux meilleurs buteurs et passeurs marseillais en Ligue 1 la saison dernière.

Bruno Genesio a d’ailleurs affiché son souhait de conserver ses meilleurs joueurs : « Tous les bons joueurs, je veux les conserver, aucun entraîneur ne veut perdre ses meilleurs éléments. »

À Marseille, Paixão apparaît donc comme l’un des principaux atouts offensifs sur lesquels l’OM peut encore compter.