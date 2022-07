Mercato OM : Igor Tudor à Marseille plus vite que prévu?

Comme Football Club de Marseille l’annonçait en exclusivité vendredi soir, Igor Tudor devrait bien être le prochain coach de l’OM. Fabrizio Romano ajoute que le Croate a débarqué à Marseille ce samedi.

Dès le départ de Jorge Sampaoli, Football Club de Marseille annonçait qu’Igor Tudor avait trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille. L’arrivée de l’ancien coach du Hellas Verone devrait être officialisée ce lundi.

Fabrizio Romano explique sur son compte Twitter ce samedi que le Croate a débarqué à Marseille dans la soirée. Il devrait signer son contrat ce dimanche et donc être officialisé lundi. Cela devrait être la première expérience en France d’Igor Tudor.

Igor Tudor will arrive in Marseille tonight. Full agreement in place to become new OM manager: paperworks to be signed tomorrow, then official statement expected on Monday. 🚨⚪️🔵 #OM

Tudor did great job at Verona last season and OM will go for him as replacement for Sampaoli. pic.twitter.com/9mRCT0YNg5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2022