Mercato OM : Igor Tudor file en Premier League ?

Alors que l’Olympique de Marseille cherche toujours à nommer un nouvel entraîneur après le départ de Roberto De Zerbi, le Croate Igor Tudor apparaît comme l’un des principaux candidats pour remplacer Thomas Frank à Tottenham, mettant fin à toute spéculation sur un retour immédiat sur la Canebière.

Tottenham avance pour Igor Tudor, leur priorité !

Tottenham Hotspur a ouvert des contacts avec Igor Tudor, aujourd’hui libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus en octobre 2025, selon le journaliste Matteo Moretto sur les réseaux sociaux. Le club anglais, qui a limogé Thomas Frank récemment, considère le coach croate comme l’un des candidats prioritaires pour prendre place sur son banc.

Esclusiva: il Tottenham pensa a Igor Tudor. È un candidato forte per la panchina, primi contatti già avviati. pic.twitter.com/ejekClD2MK — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 13, 2026



Cette approche de la part de Tottenham intervient alors que le marché des entraîneurs s’agite en Premier League, avec plusieurs profils disponibles cherchant un projet ambitieux.

Igor Tudor, âgé de 47 ans, possède une expérience significative en club : il a notamment dirigé la Juventus, qu’il a quittée l’automne dernier après une série de résultats mitigés, et a eu un précédent passage sur le banc de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2022-2023. Sa candidature à Tottenham réduit d’autant les chances d’un retour de Tudor à l’OM, où il avait été déjà critiqué pour la brièveté de son précédent mandat.

À Marseille, la succession de De Zerbi s’affine

Du côté de la direction de l’OM, l’urgence est de trouver un successeur à Roberto De Zerbi, parti après une série de résultats irréguliers en Ligue 1. L’ancien coach italien a quitté le club après la lourde défaite contre le PSG (5-0), et l’organisation accélère sa recherche d’un nouvel entraîneur.

Le nom d’Habib Beye revient avec insistance comme une piste crédible pour prendre les rênes de l’équipe première. L’ancien défenseur de l’OM (2003-2007) et entraîneur récemment limogé de Rennes est considéré comme un candidat qui connaît bien le club et le championnat français.

D’autres options, dont Igor Tudor, avaient été évoquées par la presse, mais la piste Tudor semble désormais plus vraisemblablement liée à la Premier League et à Tottenham qu’à un retour immédiat à Marseille.

Dans ce contexte de mercato managerial intense, l’OM doit trancher rapidement pour stabiliser son projet sportif en pleine saison, tandis que Tottenham avance concrètement vers la nomination de Tudor comme nouveau technicien.