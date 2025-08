Mercato OM : « Il avait encore son mot à dire à l’OM »

Alors qu’Azzedine Ounahi est en instance de départ et aurait récemment refusé une offre en provenance de Russie, Dans notre émission Débat Foot Marseille, notre consultant et supporter de l’OM, Yacine Youssouf a livré une analyse nuancée sur la situation du milieu marocain. Il estime ainsi qu’ Ounahi pourrait encore s’imposer à Marseille… à condition d’un déclic mental et sportif.

Pour Yacine Youssouf, le dossier Ounahi reste l’un des plus frustrants de ce mercato estival côté marseillais. Le milieu de terrain marocain, qui peine à confirmer les espoirs placés en lui depuis son arrivée en janvier 2023, aurait décliné une proposition venue de Russie. Une décision compréhensible pour le consultant, mais qui relance la réflexion sur son avenir à l’OM. « Je comprends qu’il refuse l’offre de Russie. Il faut qu’il y ait une offre qui corresponde aux attentes de l’OM. » Mais au-delà de l’aspect contractuel, c’est la dimension sportive que Youssouf veut remettre au centre du débat. Il estime qu’Ounahi pourrait encore jouer un rôle important au sein du collectif de Roberto De Zerbi : « Moi je pense qu’il avait encore son mot à dire à l’OM sportivement. Je ne vois pas tenir Angel Gomes toute une saison. »

Autrement dit, l’ancien Angevin, s’il retrouvait motivation et constance, pourrait s’imposer comme une alternative crédible dans la rotation marseillaise, notamment en cas de baisse de forme d’autres milieux offensifs. « S’il rentre dans le moule, il peut être un profil intéressant pour cette équipe. Ça dépend du coach, et de la motivation du joueur. »

Youssif déplore ainsi que le potentiel de l’international marocain n’ait pas encore été pleinement exploité par l’OM, malgré des qualités techniques évidentes. « Ce n’est pas incompatible avec l’OM actuellement. C’est dommage que sportivement ça ne prenne pas. » Enfin, le consultant évoque aussi un enjeu économique : relancer Ounahi, c’est aussi espérer le valoriser pour une future vente. « On a tout intérêt à ce qu’Ounahi soit à son top sur le plan sportif, pour mieux le vendre. »

