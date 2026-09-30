Mercato OM : « Il fallait le sortir du quartier »

Le parcours de Tadjidine Mmadi à l’OM s’est aussi construit autour d’un choix familial important. Dans La Provence, son frère Mouabad est revenu sur les raisons qui ont poussé la famille à privilégier Marseille, malgré les critiques sur la capacité du club à faire émerger ses jeunes. L’objectif était clair : permettre à Tadjidine de grandir sans être déraciné.

« Il fallait le sortir du quartier »

Mouabad Mmadi explique que la famille avait posé une condition forte au moment d’accompagner la progression de Tadjidine.

« Normalement, il faut attendre les U15-16 pour vivre au centre. Mais il fallait le sortir du quartier, c’était une de nos conditions. »

Un choix important pour le jeune Marseillais, très attaché à ses proches et à son environnement.

« Tadj’ est très, très famille. Il a du mal à couper le cordon. »

Ce besoin de rester dans un cadre familier a donc pesé lourd dans la décision de rejoindre l’OM plutôt qu’un autre centre de formation.

Un choix critiqué… mais assumé

La famille Mmadi savait pourtant que ce choix pouvait être discuté.

« On nous a beaucoup reproché d’avoir choisi l’OM, car le club peine à sortir des jeunes, mais il fallait que Tadj se sente bien, qu’il ne soit pas dépaysé. »

Une déclaration qui résonne particulièrement aujourd’hui, alors que l’OM semble davantage ouvrir la porte aux jeunes issus de son centre de formation. Tadjidine Mmadi fait justement partie de cette nouvelle génération qui commence à obtenir du temps de jeu avec le groupe professionnel.

Un pari familial qui commence à porter ses fruits

Le choix de rester à Marseille semble aujourd’hui prendre du sens.

Mmadi a progressivement gravi les échelons et son profil séduit par sa percussion, sa vitesse ballon au pied et son sens du dribble. Christian Bracconi a récemment dressé un portrait très positif du jeune Marseillais, tout en soulignant les progrès encore nécessaires.

Dans un contexte où Keyliane Abdallah, Kelyann Bezahaf ou encore Mmadi commencent à se rapprocher durablement du groupe pro, la question de la formation redevient centrale à Marseille.

Pour la famille Mmadi, le plus important n’était donc pas de choisir le club réputé comme le plus efficace pour lancer des jeunes, mais celui où Tadjidine pouvait se sentir suffisamment bien pour progresser.