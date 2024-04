Mercato OM : Il ignore l’offre de Longoria ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Selon La Provence, le président Pablo Longoria aurait transmis une offre de prolongation à Luis Henrique que ce dernier aurait ignoré !

D’après La Provence, Pablo Longoria aurait proposé une offre de prolongation au joueur polyvalent de l’effectif de Gasset, Luis Henrique. Le Brésilien, dont son contrat se termine en juin 2025, n’aurait pas encore répondu à cette offre. L’ailier se laisse visiblement du temps pour y réfléchir et peut-être, attendre le mercato estival pour prendre une décision.

A LIRE AUSSI : Ex OM : L’annonce forte de Gignac sur son avenir

« Le Brésil m’a permis de gagner en temps de jeu et en expérience »

#Henrique sur son départ au Brésil: « Je l’ai vécu comme une expérience enrichissante. Cela m’a permis de grandir que ce soit au niveau professionnel mais aussi personnellement. Le Brésil m’a permis de gagner en temps de jeu et en expérience. J’espère pouvoir aider l’équipe… pic.twitter.com/vPQgd5Pgee — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 16, 2024

« J’ai vécu mon prêt à Botafogo comme une expérience enrichissante, a affirmé Henrique. Cela m’a permis de grandir que ce soit au niveau professionnel mais aussi personnellement. Le Brésil m’a permis de gagner en temps de jeu et en expérience. J’espère pouvoir aider l’équipe avec cette valeur ajoutée. Je pense que je vais réussir à m’imposer à Marseille. Il va falloir que je donne le maximum. Mon retour au Brésil m’a aidé. Je reviens plus fort, et il va falloir que je montre cela et répondre aux attentes des gens pour devenir titulaire dans cette équipe », a-t-il ajouté.