Mercato OM : Il ne reste que quelques détails d’après Fabrizio Romano !

Le départ de Luis Henrique vers l’Inter Milan semble désormais imminent. D’après Fabrizio Romano, journaliste très fiable sur le mercato, un nouveau round de discussions entre l’Olympique de Marseille et l’Inter est prévu dans les prochains jours pour finaliser les détails du transfert.

L’accord avec le joueur brésilien est quant à lui déjà ficelé depuis le mois d’avril. Il ne reste désormais plus qu’à aligner les planètes entre les deux clubs pour que le transfert soit conclu.

L’OM, qui souhaite tirer un bon prix de cette vente, négocie toujours les modalités financières. L’Inter, de son côté, veut boucler rapidement le dossier afin d’intégrer Luis Henrique à son effectif pour la préparation estivale, en vue notamment du Mondial des clubs 2025.

Si tout se passe comme prévu, le transfert devrait être officialisé dans les prochains jours, faisant de Luis Henrique l’un des premiers départs majeurs de l’été pour le club marseillais.

🚨🇧🇷 One more round of talks between Inter and OM for Luis Henrique, agreement with the player since April…

…and then deal expected to be done. ⤵️✅ https://t.co/9I218XDTN6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025