Mercato OM : il pensait partir, Genesio l’a convaincu de rester ?

Fraîchement prolongé jusqu’en 2029, Alexis Koum aurait pourtant demandé à quitter l’Olympique de Marseille. Selon La Minute OM, les dirigeants olympiens ont refusé son départ et Bruno Genesio est intervenu directement pour rassurer le jeune latéral de 20 ans sur son temps de jeu.

L’OM ferme la porte à un départ

La situation d’Alexis Koum a connu un rebondissement inattendu.

Selon La Minute OM, le jeune latéral marseillais, récemment prolongé jusqu’en 2029, aurait demandé à quitter le club.

La direction olympienne aurait toutefois catégoriquement refusé cette possibilité, considérant le joueur de 20 ans comme un élément à conserver.

« Fraîchement prolongé jusqu’en 2029, Alexis Koum a demandé à quitter l’OM. Les dirigeants olympiens ont catégoriquement refusé, ne souhaitant pas se séparer du latéral de 20 ans. »

Genesio lui promet davantage de temps de jeu

Toujours selon la même source, Bruno Genesio a ensuite échangé directement avec le joueur.

Le coach marseillais aurait tenu une discussion franche avec Koum afin de le rassurer sur sa place dans l’effectif.

« Après une discussion franche avec Bruno Genesio, le coach l’a rassuré en lui indiquant qu’il bénéficierait de davantage de temps de jeu. »

Un signal fort envoyé par le staff, alors que l’OM cherche justement à mieux s’appuyer sur ses jeunes dans un contexte de mercato contraint.

À ce stade, la tendance est donc claire : Marseille ne souhaite pas se séparer d’Alexis Koum et compte lui offrir davantage d’opportunités cette saison.